Fuga en La Permanente reveló graves fallas en manejo carcelario

Hubo tensión en la comunidad luego de la fuga de 37 presos de La Permanente.

Pese a ser un sitio de reclusión transitoria, la Permanente Central de Policía, ubicada en la carrera tercera de Valledupar, se ha convertido en una improvisada cárcel donde personas que deberían estar a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, son custodiadas por la Policía.

La ‘bomba de tiempo’ en que se convirtió La Permanente estalló primero con la emergencia de salubridad por casos de meningitis, debido a las malas condiciones higiénicas en que se encuentran los reclusos. Durante el lunes festivo la fuga de 37 presos alteró y puso en el ‘ojo del huracán’ a la Policía Nacional, al Inpec y por supuesto a la alcalde, como máxima autoridad en la capital cesarense.

El hecho se presentó en el momento que los custodios de la Policía se disponían a recoger las basuras del patio de la Inspección Permanente, cuando 37 reclusos se abalanzaron contra los uniformados y tras doblegarlos se dieron a la huida por la puerta del establecimiento.

De los sujetos que escaparon, hasta ayer, 13 fueron recapturados y algunos fueron identificados comoc: Jhon Anderson Moreno Quiroga, Carlos Alberto Gómez, Diego Armando Díaz Vázquez, Miguel Darío Pacheco Hindauro, Deivi Rafael Ferrer Llamas, Leonard David Rocha Sampayo, German Rafael Barraza Pabón y Adrián Eduardo Valencia Zuleta.

Luego del hecho, la Policía reforzó la seguridad con 87 hombres en la ciudad, bajo el mando del coronel Luis Pérez, comandante operativo de la Policía Cesar, quienes han realizado pesquisas, trabajando con la información que brinda la ciudadanía.

“En el momento que se presenta la situación, con las cámaras que tenemos nosotros en la esquina de La Permanente nos permiten establecer que las personas se estaban volando porque los policías que estaban en su momento abriendo las puertas para sacar las basuras fueron votados al piso y golpeados por estos sujetos”, agregó el comandante de la Policía Cesar, coronel Mauricio Pedraza.

Además indicó que los prófugos de la justicia, de no presentarse voluntariamente, tendrían que pagar por dos delitos más: fuga de presos y fraude a resolución judicial.

Así funciona

La Permanente es un centro transitorio y la ley determina que una vez terminan las audiencias de legalización captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, la Policía debe entregar los sindicados al Inpec. Sin embargo por unos derechos de petición y tutelas que impiden que estos centros en Valledupar los reciban, la Policía tiene que llevárselos nuevamente a este centro, el cual tiene capacidad para 35 personas y albergaba antes de la fuga a 268 internos.

Ante esta situación el alcalde Augusto Daniel Ramírez reafirmó que una de las razones por la que se presentó la fuga masiva es el hacinamiento, por lo que anunció medidas, de la mano con el Inpec, para una pronta solución.

“Lo paradójico es que en el establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad hay 500 cupos, hemos hecho gestiones ante el Ministro de Justicia, pero tenemos un veto en la Corte Constitucional que no nos permite recibir más internos. Hemos hecho un convenio con el Inpec, en donde uno de las obligaciones es que ellos nos reciban aproximadamente 150 internos de La Permanente y ahora deberían estar en la Cárcel Judicial”, reveló el mandatario.

Sin embargo, Cidalis Zequeira, directora de la Cárcel Judicial de Valledupar, afirmó que el convenio entre Inpec y Alcaldía no se ha materializado.

“Los 20 reclusos que se recibieron en la Cárcel Judicial estaban programados desde antes del caso de meningitis, pero por recomendaciones de Secretaría de Salud no se había autorizado su traslado. La realidad es que aún no existe ningún convenio, lo único que se le está pidiendo al alcalde es que como máxima autoridad cumpla lo pactado en la Ley 75 del año 93 en el artículo 17: que se cree la cárcel municipal o se firme convenio con el Inpec, pero hasta el momento no hay dicho convenio. Los trámites han sido muy demorados, desde el año pasado estamos esperando que el alcalde se decida y ya se puede observar las consecuencias de la demora, esto no es más que la cónica de una muerte anunciada”, aclaró la funcionaria.

La situación actual de la Cárcel Judicial, ubicada en el barrio Dangond, no es diferente a la de las demás cárceles a nivel nacional, ya que presenta un hacinamiento del 400 por ciento. En el establecimiento hay 130 internos condenados; responsabilidad del Inpec y personas sindicadas en Valledupar alrededor de 700; competencia de la Alcaldía.

“El Inpec antes de Festival Vallenato evacuó a 200 internos, dejando prácticamente La Permanente desalojada, ya del mes de abril para acá con los nuevos capturados es de esperarse que nuevamente se hacine y aun así no vemos ninguna ayuda por parte del señor alcalde, ya que los sindicados son responsabilidad de él y los condenados responsabilidad del Inpec”, puntualizó Zequeira.

Por su parte, la defensora del pueblo en el Cesar, Denia Zuleta, también advirtió que urgen las medidas para m mejorar las deplorables condiciones en que se encuentran los internos de La Permanente.

“Los internos se encuentran en muy malas condiciones de seguridad y salubridad, si bien no existe queja dentro de la Defensoría Regional Cesar, de tratos inhumanos, dentro de este centro de reclusión existe un hacinamiento evidente, lo que no deja que los internos permanezcan en condiciones dignas dentro del mismo”, indicó la funcionaria.

Ante las difíciles condiciones en que deben convivir los detenidos de La Permanente, la Gobernación del Cesar donó más de 200 colchonetas para mitigar los problemas de salud que genera el hacinamiento.

Hablan los vecinos de La Permanente

Carmen Felicia Rimo. Habitante del sector.

“El barrio se alteró un poco, se llenó como hasta las 8:00 de la noche de Policías y demás autoridades. No deja de preocupar que se presenten este tipo de situaciones y uno que vive cerca le afecta aún más lo que allí se pueda presentar”.

Carmen Cecilia. Habitante del sector.

“La fuga de presos en la Permanente es el pan diario de este sector, lo que pasa es que esta vez se dio de manera masiva. Uno se asusta mucho cada vez que se presenta, ojalá encuentren una pronta solución para el hacinamiento en el que viven los reclusos de La Permanente”.

Juan de Dios Henao. Habitante del sector.

Yo estaba durmiendo cuando se presentó la fuga de los presos, me asomé y vi gente que corría de un lado a otro; uno la verdad no se siente seguro en ningún lado de Valledupar. Es difícil que eso no se presente cuando apenas hay como 10 policías para más de 100 reclusos”.

María José Ochoa. Habitante del sector.

“Lamentablemente esto ha pasado varias veces, los presos se vuelan por los techos de las casas y dañan todas las tejas. En la inspección dicen que nos van a responder, pero nunca lo hacen. Considero que esa Permanente no sirve para nada”.

