Francisco Santos recorrió el Cesar haciendo pedagogía por el No

Francisco Santos visitó los municipios de La Jagua de Ibirico, Codazzi y La Paz haciendo pedagogía a favor del No. Foto: Cortesía.

La Jagua de Ibirico, Codazzi y La Paz fueron los municipios que visitó el exvicepresidente de la república, Francisco Santos Calderón, en su paso por el departamento del Cesar, donde se reunió con líderes del partido Centro Democrático y miembros de la comunidad para responder las preguntas sobre los acuerdos de paz pactados entre el gobierno nacional y las Farc.

“Son reuniones pedagógicas donde se plantean nuestras observaciones al acuerdo y donde uno oye lo que la comunidad está planteando; así mismo resolvemos algunas inquietudes y les pedimos que nos ayuden a trabajar porque esto es entre todos”, dijo Santos.

El exvicepresidente aclaró que la campaña del No, no es en contra de los acuerdos sino en una parte de ellos y reconoció que llevar a las Farc a firmar este documento es un éxito del presidente Juan Manuel Santos y es histórico. Sin embargo recalcó que se necesita tener claro hasta dónde llegan las concesiones o los mensajes que se le quieren enviar a la sociedad.

“Lo que más nos preocupa es la impunidad, el perdón y la falta de reconciliación del proceso así como la atención a las víctimas. Está todo puesto como en unos letreros pero cuando uno urga se da cuenta que aquí lo que va a pasar es que los líderes de las Farc condenados a 800 años como Timochenko por distintos delitos, va a pasar de ahí al congreso. ¿Cuál mensaje le manda uno a la sociedad con eso?, que ser pillo paga y entre más pillo se es más se le da”, acotó.

Dijo que ese es un pésimo mensaje porque lo está escuchando el ELN, las bacrim y en cinco o diez años Colombia podría estar negociando con otra organización exactamente lo mismo que se negoció con las Farc.

“Entonces los frutos de la tal paz no se dan ni se vuelves realidad, sino que se genera una frustración y eso es lo que no queremos. El no es un mensaje de dignidad con el que decimos que los acogemos con los brazos abiertos pero no con impunidad”, recalcó Santos.

Así mismo se refirió a la posición de los indígenas yukpas que se niegan a la zona veredal transitorias de normalización ubicada en el municipio de La Paz, y aseguró que esta comunidad está en todo su derecho de exigir la consulta previa y el Estado no puede pasar por encima de la Constitución.

“Nosotros no queremos que se levante la mesa sino que se reconduzca en unos términos el tema de justicia, de protección de la propiedad privada, temas que son importantes para la sociedad y que quedan en el aire”: Francisco Santos.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co