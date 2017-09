Fiscalía investiga a tres personas por medicamentos falsos en clínicas de Valledupar

María Estela Aguilar Vergara, directora de la Fiscalía seccional Cesar. Fotos / EL PILÓN / Joaquín Ramírez.

En el marco de la investigación relacionada con la comercialización del medicamento Survanta de procedencia fraudulenta, tres personas están en la mira de la Fiscalía General de la Nación.

La directora de Fiscalía seccional Cesar, María Estela Aguilar Vergara, entregó detalles del proceso de investigación y judicialización vinculado a la denuncia por la muerte de 16 menores en la Clínica Laura Daniela de Valledupar.

“Hemos traído investigadores con experiencia y estamos trabajando en la recolección de elementos materiales de pruebas y evidencia física, con el fin de llevar a cabo una buena investigación y judicialización”, declaró Aguilar Vergara.

La denuncia ante la Fiscalía General de la Nación fue interpuesta por el ciudadano Adrián Hurtado Díaz, con base en la demanda hecha ante el Invima por AbbvieLaboratories, empresa que había hecho lo mismo en la Secretaría de Salud Departamental, el 15 de noviembre de 2016. Esta empresa hace parte de la industria fabricante de medicamentos, con sede en Chicago, Estados Unidos, y alertó sobre la falsificación del medicamento Survanta en esta ciudad.

La Fiscalía, el 27 de enero de 2017, allanó las instalaciones de la Clínica Laura Daniela y encontró el producto antes mencionados, los cuales fueron objeto de decomiso. Lo mismo hizo días después en una residencia en la capital del Cesar.

“Los investigados son todos.Tenemos que establecer dónde se falsificó o se alteró el medicamento y qué sucedió exactamente. Tenemos que investigar desde el laboratorio que lo produce, la persona que lo comercializa y cómo la clínica o las clínicas, han adquirido este producto”, advirtió María Estela Aguilar Vergara.

En Valledupar, la Dirección Seccional de Fiscalías, comenzó la indagación el 5 de diciembre de 2016. Así lo constató de manera oficial EL PILÓN.

Aguilar Vergara destacó que los delitos por los que son investigados tres ciudadanos, son: usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, adscrito en el artículo 4 de la Ley 1032 de 2006; y corrupción de alimentos, productos médicos o material profilácticos.

La ciudadanía critica la falta de celeridad en el proceso de la Fiscalía, que no ha emitido órdenes de captura a los implicados en el caso.

“Recolectar unas evidencias físicas y elementos materiales de prueba tenemos que contar con apoyo científico, porque debemos ir de la mano, ellos determinan cómo fue la alteración y qué pasó realmente (…) No se pudo producir capturas porque no sabemos el estado del producto, si realmente allí se produce, no habíamos establecido qué contenía el producto que viene de Chicago o si había sido alterado, cuál era la alteración, porque debemos ser muy precisos en esa investigación para poder endilgar cargos a las personas a capturar”, señaló María Estela Aguilar Vergara.

Confirmó también que el delito de homicidio no está dentro de la investigación, a pesar de que el día que llegó el Invima a la Clínica Laura Daniela, con un representante de la laboratorios Abbvie, realizó la comparación del producto inventariado contra el medicamento original y encontró que gracias a un equipo especializado, el producto no era el original. Lo anterior, de acuerdo con lo concluido en la comparación del mapa biométrico y otras características de las tintas que no correspondían al producto original, a su vez observaron segmentación en las tinta y errores ortográficos, entre otros.

En total fueron 37 unidades del fármaco que ayuda a la maduración de los pulmones de neonatos, al igual que para evitar una enfermedad grave del aparato respiratorio inferior (pulmón). En el informe del Invima y que fue entregado a la Fiscalía está establecido que el Survanta había sido adquirido desde junio de 2016 hasta la fecha de la visita (26 de enero de 2017), la misma cantidad (24) de neonatos recibieron el medicamento Survanta, de esos 16 murieron y 8 permanecía con vida.

“Por ahora no está, pero eso no quiere decir que no se vaya a investigar el delito de homicidio (…)”, indicó Aguilar Vergara que también anunció que no se descarta una investigación a la secretaria de Salud Departamental, Carmen Sofía Daza, porque la entidad que ella dirige es la encargada del control a las clínicas y hospitales.

Destacó que para abrir un proceso basado en el delito de homicidio, la Fiscalía requiere de ciertas pruebas, pero también saber de quién era el control exacto para poderlo distribuirlo y comercializarlo en los centros hospitalarios en los que se aplicó el Survanta.

Confirmó que existen denuncias contra la Clínica Laura Daniela, especialmente sobre el deceso de los 16 niños muertos entre el 28 de junio de 2016 y el 24 de enero de 2017.

Personero lamenta desenlace

El personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez, lamentó el hecho de que 16 niños fallecieran en la Clínica Laura Daniela.

“Todos los órganos que tengan la competencia deben adelantar las investigaciones correspondiente a la Clínica Laura Daniela, para que se tomen las decisiones de fondo. Estamos invitando de manera pronta, a que las investigaciones se decidan rápidamente porque ese tipo de situaciones no se pueden seguir presentando, aparte de que el problema de salud en Colombia, en Valledupar, es grave”, argumentó el representante del Ministerio Público.

Mientras tanto, Juan Vásquez, abuelo de una menor fallecida al interior de la Clínica Laura Daniela, declaró que “fue negligencia de la clínica y de la EPS, ellos tienen la responsabilidad. Mi nieta tenía 16 días cuando falleció. La niña nació con un problema en el corazón”.

Cabe destacar que todo este proceso nació gracias a la solicitud de un regente de la Clínica Laura Daniela de Valledupar, que el 3 de octubre de 2016, se comunicó con Abbvie Laboratories y puso en conocimiento anomalías en un medicamento que no se encontraba en buenas condiciones.

El querellante envió a Abbvie Laboratories un material fotográfico, luego la entidad internacional dictaminó que el medicamento era falsificado. Finalmente, a la persona que hizo llegar las pruebas a Estados Unidos, la Clínica Laura Daniela lo retiró del cargo.

Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, adscrito en el artículo 4 de la Ley 1032 de 2006; y corrupción de alimentos, productos médicos o material profilácticos, son los delitos que investiga la Fiscalía en el caso de los medicamentos falsos.

“Tenemos que investigar desde el laboratorio que lo produce, la persona que lo comercializa y como la clínica o las clínicas, han adquirido este producto”: María Estela Aguilar Vergara.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co