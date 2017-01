Firman pacto para la no discriminación a la mujer

En un gran evento, que estuvo encabezado por la ministra de Trabajo, Clara López Obregón, el representante Christian José Moreno Villamizar socializó los lineamientos de la Ley 1822 de 2017, por medio de la cual se amplía el periodo de la licencia de maternidad en Colombia. De igual forma, la secretaria Local de Salud, Claudia Margarita Zuleta Murgas dio a conocer la campaña a la no discriminación a la mujer.

Luego de exponer la campaña de la no discriminación, la Secretaria Local de Salud llamó a la Ministra de Trabajo, al congresista Christian José Moreno, al gobernador Francisco Ovalle y al alcalde encargado, Juan Pablo Morón, para que firmaran el pacto de la No discriminación a la mujer y la defensa de niños y niñas.

Zuleta Murgas afirmó que, “desde el sector salud como Secretaria Local de Salud, quiero manifestar nuestro gran optimismo con la expedición de esta ley, porque estamos seguros que la mayor permanencia física de la madre con el recién nacido produce muchos beneficios para la salud de la mujer y de manera importante para la salud y desarrollo integral del bebé, de igual forma el incentivo a aumentar el promedio de tiempo de la lactancia materna”.

Su propuesta de su campaña, la basó en que esta ley puede generar un incentivo negativo o discriminación de la mujer en edad fértil en el campo laboral. “Hemos decidido emprender esta campaña con el representante Christian Moreno Villamizar para la no discriminación a la mujer en el campo laboral, se firma un compromiso con los niños y niñas de Colombia, y proteger los derechos de los niños y de las madres. Incentivar la creación de la sala de maternidad en entidades públicas y privadas, nos comprometemos con el Director Territorial del Ministerio de Trabajo, a seguir socializando los beneficios de esta ley y acompañarlos en un observatorio laboral para identificar los casos de discriminación y estos puedan ser expuestos a la luz pública”, enfatizó la Secretaria Local de Salud.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Clara López Obregón, enfatizó que llegó el momento de mitigar todas las formas de discriminación y conseguir lo más importante que nuestros niños puedan crecer sanos, con esta licencia de maternidad ampliada es una conquista fundamental.

“El compromiso es socializar y hacer pedagogía de este instrumento importantísimo que ha tenido la ponencia del representante Christian Moreno, que es la ampliación de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas, lo que es una victoria social para las mujeres y que desde luego no afecta, porque la madre no puede ser objeto de discriminación por ser protegida desde el momento desde la gestación y lactancia materna, por una norma legal y además, la Corte Constitucional acaba de ampliar a los padres cabeza de familia, creo que este es un gran instrumento para la protección de la mujer y de la niñez”.

El autor de la ley de ampliación del periodo de la licencia de maternidad, Christian José Moreno Villamizar, explicó que, “tenemos que incentivar la lactancia materna, porque no podemos tener una ley y que la mujer no le dé lactancia a los niños por el término correspondiente, hay que celebrar la decisión de la Corte que le dio la misma protección y el mismo fuero que tiene la mujer a los padres que no pueden ser despedidos laboralmente cuando su mujer esté en embarazo o haya dado a luz, de esta manera estamos en Colombia avanzando sobre la supremacía de los derechos sociales frente a los intereses económicos”.