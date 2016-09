Firman pacto por la familia en San Diego

El pacto por la familia busca la consolidación de los valores dentro del hogar.

Durante el partido por la vida y la no violencia, realizado en la cancha Marenco del municipio de San Diego, se firmó el pacto por la familia, una iniciativa que busca rescatar los valores al interior del hogar y decirle no a la violencia intrafamiliar.

Durante el acto el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, aseguró que “este programa es el resultado de lo que venimos construyendo para garantizar los valores, el no maltrato y cultivar ese amor duradero. Lo vamos a mantener para que el amor en la familia perdure y sobre todo en estos momentos que está viviendo Colombia”.

La firma de este pacto se consolida en un momento histórico que atraviesa el país en medio de un proceso de paz y lo que busca es proclamar que la sociedad civil de ese municipio defienda la familia.

La alcaldesa de San Diego, Elvia Milena Sanjuán, dijo que con la consolidación de la firma de ese programa “están cumpliendo es un compromiso con las familias de San Diego para derrotar la violencia, la intolerancia, el irrespeto y la falta de amor”.

El senador José Alfredo Gnecco y la iglesia Catedral del Reino participaron del evento, en el que el gobernador anunció que ‘Pacto por la familia’ se replicará a lo largo y ancho en los demás municipios del Cesar para estimular la unión y la defensa de la familia.

“El amor es fundamental en una familia, de ahí se desprenden muchas cosas. Nosotros desde la administración departamental nos la jugamos por la familia, porque es lo más importante, es la base de todos los actos; si tiene una familia, su vida, sus actos y su día a día serán estables”, afirmó Edna María Vigna, esposa del gobernador.