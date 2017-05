Financiamiento y asistencia técnica, falencias de sector agropecuario del Cesar

El experto en política de financiamiento agropecuario, Indalecio Dangond Baquero, presenta un informe de lo que está afectando al Cesar en el sector agropecuario. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

En un encuentro del sector agropecuario que lideró en Valledupar, el analista económico Indalecio Dangond Baquero dio a conocer que en el 2016 en Colombia se colocaron créditos en el sector por un monto de 10.3 billones de pesos, donde la distribución de esos créditos fue del 83 % para 12 departamentos, en los cuales no aparece ninguno de la región Caribe.

El experto señaló que esta situación denota que hay una mayor concentración del crédito en el interior del país que en la zona norte. Al analizar lo que ocurre en la región Caribe precisa que el 10 % de los créditos se colocaron en Córdoba, Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, La Guajira y San Andrés, donde el Cesar aparece en el puesto 18.

“Al sumar los créditos del Caribe solo suman 1.047 billones, equivalentes a las asignaciones del Valle del Cauca. De los 10.3 billones de pesos del país, el 80.5 % fue para grandes y medianos productores y el 96 % fueron colocados por solo 10 de las entidades financieras que existen en el país”, aseguró el experto en política de financiamiento agropecuario.

Otra de las falencias que percibe Dangond Baquero en el tema de financiamiento es que tanto a los ganaderos como a os agricultores les hace falta por parte de la Gobernación del Cesar, de las alcaldías municipales, a través de las Umatas, y del propio gobierno nacional un programa o plan de trasferencia de conocimiento en estructuración de proyectos productivos.

“Encuentro muchos productores que están cultivando en el lugar equivocado porque antes de desarrollar un proyecto productivo no hacen el estudio del suelo para ver cuál es la vocación de éste. No saben ni siquiera los calendarios de siembra, dependiendo del clima. Tienen poco conocimiento de los precios de mercado. Muchos no tienen elaborado un plan de costo de inversión por hectárea. Carecen de un sistema de riego. La mayoría no mecaniza sus cultivos y no cuentan con un buen servicio de asistencia técnica para el manejo del cultivo, lo cual genera que la mayoría de los bancos no aprueben sus créditos. Por eso el Cesar está en el puesto 18 en la asignación de créditos cuando es una región netamente agropecuario”, precisó.

Agregó que existen muchos agricultores que no son sujetos de crédito porque tienen sus carteras vencidas con los bancos, y lo peor es que no existe un liderazgo por parte de los gremios y de los políticos para exigirle al gobierno un plan de alivio de esa cartera por parte del Ministerio de Agricultura, como lo han hecho en Bogotá, Huila y Córdoba.

Para el experto es urgente que los ganaderos y agricultores tomen su oficio como una empresa porque de lo contrario no van a tener rentabilidad. “Los productores deben saber cuáles son las condiciones técnicas del cultivo, qué semilla es la adecuada, qué terreno es adecuado, qué cantidad de agua va a necesitar ese cultivo y qué sistema de mecanización se requiere para que pueda tener rendimientos altos”, acotó.

Mientras que en el Casanare y Huila se dan 6.5 toneladas de arroz por hectárea, en el Cesar solo se dan 5 toneladas; mientras en Córdoba, Tolima y Valle recogen 8 y 9 toneladas de maíz por hectárea, en el Cesar recogen 5; mientras en Sucre recogen 16 toneladas de yuca por hectárea, el Cesar solo recoge 8; mientras en el Tolima se recogen 3 toneladas de algodón por hectárea, en el Cesar solo se recoge 1.2

“Lo anterior indica que existe una diferencia enorme en el manejo de cultivo. Aquí tienen que empezar a invertir en riego, en maquinaria agrícola, mecanización, fertilización y almacenamiento”, subrayó Dangond.

Las falencias, según su criterio, se presentan en primer grado por el empresario, puesto que es el primero que debe garantizar las condiciones para que su producto sea vendido de la mejor manera. Colocando de ejemplo que se va a montar una heladería, se tiene que saber cuánto cuesta un helado, cuánto cuesta fabricarlo y si existe población suficiente que le guste el producto, agregando que “necesitamos que los agricultores y ganaderos empiecen a tecnificar sus proyectos productivos”.

También considera que es necesario un acompañamiento por parte del gobierno departamental, sobre todo en los pequeños productores, para llevarle trasferencia de tecnología a los 25 municipios del departamento y determinar mediante un estudio agroecológico y de suelos qué es lo conveniente para sembrar en cada una de las zonas rurales, que permita zonificar las zonas de producción de la piscicultura, avicultura, carne bovina, caprinos, agricultura y forestal.

Ventajas comparativas

El Cesar tiene unas ventajas comparativas con los demás departamentos porque:

-Está dentro de la zona del postconflicto, donde van a llegar muchos recursos de cooperación internacional y del presupuesto nacional para apalancar proyectos productivos.

-Tiene diferentes tipos del suelo y de clima para desarrollar agricultura de cereales, fruta, hortaliza, café, cacao y palma, ganadería intensiva y desarrollo forestal.

-Está a 357 kilómetros del puerto de Santa Marta para llegarle al mercado de Europa y Estados Unidos con productos de exportación.

-Tiene un mercado interno de diez millones de consumidores a menos de 660 kilómetros, entre Bogotá, Medellín, Bucaramanga y los 5.020 mil habitantes de Valledupar.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN