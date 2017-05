Con su familia y seguidores, Silvestre celebra su cumpleaños

Silvestre Dangond, un artista que con más triunfos que derrotas alcanzó la cima en la música vallenata. Cortesía / Jaider Santana.

Rodeado de sus padres, esposa e hijos, demás familiares, amigos y especialmente de seguidores, Silvestre Dangond hoy celebrará en Bogotá su cumpleaños número 37.

El artista nacido en Urumita, La Guajira, quiso reencontrarse con las personas que marcaron un antes y un después en su vida, especialmente William Dangond y Dellys Corrales, sus progenitores, así como su abuela Josefina Baquero, indicó el mánager del artista, Carlos Bloom.

Los padres de Silvestre viajaron desde Valledupar ayer jueves, mientras que su esposa Piery Avendaño y sus hijos Luis José, Silvestre José y José Silvestre, arribarán la mañana de hoy a la capital de la República, al igual que toda la agrupación que acompaña al intérprete de ‘Ya no me duele más’.

“Es una celebración muy familiar, así lo quiso Silvestre y por supuesto lo complaceremos. Algo especial es el encuentro con sus seguidores en el evento organizado en el Centro de Autopista Norte, se compraron 7.000 globos y 7.000 sombreros de colores para cada asistente, así que la celebración será colorida a modo neón”, explicó Carlos Bloom.

También se espera una caravana de vehículos organizada por clubes de fans de Dangond, la cual inicia en el San Andresito de la carrera 38 con punto final en la autopista norte de Bogotá. Son cinco buses esperados y más de 100 vehículos particulares de ‘silvestristas’ provenientes de ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, Cúcuta, Neiva y Valledupar.

“Se estableció un camerino especial donde caben cerca de 60 personas. Allí estará Silvestre con sus mejores amigos y familiares; partiremos la torta antes del concierto”, agregó el mánager de Silvestre.

Durante el espectáculo se proyectarán varios vídeos de artistas nacionales como internacionales que enviaron un mensaje al mayor representante del vallenato en Colombia.

Uno de los deseos sin cumplir para Silvestre en este onomástico será no contar con la presencia del recién elegido rey de reyes en el Festival Vallenato, Álvaro López. “Él quería que hiciera presencia, pero el rey de reyes tiene un compromiso con el Festival Vallenato”, sostuvo Bloom, y todo para que López interpretara con su acordeón la canción ‘Parranda en el cielo’, de la que Dangond adaptó una nueva letra y hace homenaje a desaparecidos artistas como Kaleth Morales, Diomedes y ‘El Gran’ Martín Elías.

Cabe destacar que este será el primer cumpleaños de Silvestre Dangond en Colombia, después de haber fijado residencia en Miami desde 2013, las últimas celebraciones habían sido en la capital de la Florida entre ceremonias religiosas y fiestas privadas.

Historia de un ídolo

Silvestre Francisco Dangond Corrales se inclinó desde niño por la música vallenata, gracias a que su padre William grabara un trabajo discográfico para Discos Fuentes en la época de los 70, con el acordeón de Andrés ‘El Turco’ Gil.

Haciendo el trasegar de la vida ingresó a estudiar en su natal Urumita, al sur de La Guajira, en el Colegio Inmaculada, tiempo después llegó a Valledupar y culminó la educación primaria en el colegio Colombo Inglés, mientras la secundaria la hizo en el Parroquial El Carmelo. En ese plantel se juntó con Leonardo Gómez Jr. y Kaleth Morales, ambos fallecidos, grandes impulsores en la carrera de Dangond.

Siendo un adolescente, esperanzado en salir adelante, Silvestre cursó un semestre de Ingienería Civil en la Universidad de Los Andes en Bogotá, sin embargo la música destronó la cátedra. En el argot musical, Dangond pasó a ser “un necio”, porque aparecía en todas las parrandas y simplemente pedía “un espacio para cantar”.

El primero en creer en él y su talento, fue Carlos Bloom, que lo conoció por medio de José Enrique ‘El Coco’ Zuleta, hijo de Emiliano Zuleta, cuando este estaba interesado en grabar con Dangond.

Carlos Bloom argumenta que el cantante tenía un cupo asegurado en la casa disquera Sony Music después del fichaje hecho por Gabriel Muñoz, el entonces director de A&R (Artistas y Repertorio).

“No me decía que yo era su representante, lo acompañé a recoger canciones para el primer disco. La unión con Román López se hizo en La Paz (Cesar), ahí comenzó el proceso de Silvestre. Los ensayos se hacían en mi casa y la del viejo ‘Leo’ Gómez, con el apoyo de su hijo Leo Gómez Jr.”, recordó Bloom.

Así fue como grabaron Dangond y López, producción denominada ‘Tanto para ti’, en la que se encuentra un éxito como es ‘Necesito verte’, autoría de Juan Manuel Pérez.

En el proceso con Román López terminó cuando el hijo del rey vallenato, Miguel López, tuvo problemas de salud y se retiró de la agrupación. En ese trance sin acordeonero, Franklin Vega y Sergio Luis Rodríguez, acompañaron a Dangond en presentaciones.

Después se dio la separación entre Peter Manjarrés y ‘Juancho’ De la Espriella. Entonces Silvestre llamó al acordeonero de Sincelejo y confirmaron unión en 2003. A mediados del mismo mes lanzaron el disco, ‘Lo mejor para los dos’, en el que apareció la inspiración de Omar Geles, ‘Mi amor por ella’.

Antes de grabar su segundo disco con De la Espriella adaptó una canción de formato en vivo, en los estudios de grabación, la llevó a la radio y así se convirtió en el ‘fenómeno’ de las juventudes: ‘Ay me estoy enamorando más de tus ojos de tu boca y ya no puedo esperar más porque algo me provoca… (‘La colegiala’).

“La Colegiala fue el disco que nos dio a conocer a nivel nacional. Nosotros nunca imaginamos tener el éxito tan rápido”, aseveró Bloom. En el 2012, Silvestre se separó de Juan Mario De la Espriella y llamó a Rolando Ochoa, después terminó ese idilio musical y llamó a Lucas Dangond, su actual acordeonero.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co