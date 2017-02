Falta de señales ocasionan accidentes en El Cerrito

Los habitantes de El Cerrito piden a las autoridades la instalación de las señales en las esquinas para evitar accidentes de tránsito.

La escasa señalización en las esquinas de las calles del barrio El Cerrito de Valledupar fue denunciada por los habitantes del sector, quienes a diario son testigos de accidentes que ocurren porque los conductores no saben quién lleva la vía debido a que en la mayoría de las intersecciones no hay avisos de Pare.

Los accidentes son más recurrentes en la transversal 24 a bis 16 con diagonal 16 a bis. Allí los vecinos han solicitado la instalación de reductores y señales de Pare, pero no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes.

“Hace falta señalización en las calles del barrio, no hay pares y eso genera accidentes porque se vuelan las escuadras debido a que no saben quién lleva la vía y en la zona escolar del colegio no había reguladores de velocidad y a un vecino le tocó ponerlos”, expresó Leonel Mantilla.

Bajo las mismas condiciones se encuentran más de cinco calles que no cuentan con las indicaciones viales que evitarían accidentes en el sector.

EL PILÓN intentó comunicarse con Víctor Arismendy, secretario de Tránsito Municipal, pero no fue posible la comunicación vía telefónica.

Por Jennifer Polo/ EL PILÓN