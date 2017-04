Fallo del Consejo de Estado sobre Sayco busca esclarecer asuntos financieros y administrativos

El gerente de Sayco, Poldino Posteraro, explica detalles del fallo del Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo a favor de la entidad que representa. Archivo/EL PILÓN

El Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso Administrativo emitió un fallo que obliga a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, DNDA, a rendir un informe detallado administrativo y financiero sobre los manejos que se realizaron, para así esclarecer la verdad sobre el contrato suscrito por Andrés Espinoza con Serviteng, por el cual Sayco habría sido embargado.

El gerente de Sayco, Poldino Posteraro Ariza, recordó que durante el periodo de intervención de la entidad que representa, entre el 2012 a 2013, muchos dijeron que era una sociedad corrupta y que tenía malos manejos, por lo que la DNDA los intervino, delegando un gerente interventor, que tenía funciones de Consejo Directivo, Asamblea y de Gerente. En ese periodo se constituyó un contrato con una empresa denominada Servinteng, la cual realizó la mayoría de funciones de Sayco; es decir tercerizaban el objeto social de Sayco.

“Lo duro de esto para la Sociedad, es que ese Gerente constituyó esa sociedad con una empresa que no cumplía con su objeto social porque era una empresa inmobiliaria, que no tenía nada que ver con el Derecho de Autor, pero lo más difícil es que en esa empresa el accionista principal venía siendo su concuñado y la Junta Directiva de la empresa eran familiares; es decir, con la empresa con los que en estos momentos nos tiene embargado 25 mil millones de pesos”, sustentó.

Agregó que “dentro de un convenio, que firmamos en el 2015, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores -CISAC-, el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Derechos de Autores, DNA y Sayco para buscar las mejoras, se solicitó que la DNDA tenía que presentar un informe de cuando el Gerente interventor estuvo ahí, porque era una decisión de todos los asociados. A la fecha no sabemos si la empresa la mejoraron o si se deterioró; no se conocen los manejos contables. Cuando hicimos esa solicitud formal nos mandaron un informe anterior, pero no tenía nada que ver con el informe financiero desde el momento de la intervención al momento en que retoman la sociedad el Consejo Directivo de Sayco”.

Además, de acuerdo con Posteraro Ariza, “este señor firmó el contrato con Servinteng sin tener una autorización escrita de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, porque allí los gerentes tenemos un tope o monto para contratar y ese contrato superaba el monto. Esto le generó detrimento a la sociedad, recursos que son de los compositores, autores, editores y sociedades extranjeras. Ante las decisiones el anterior director, Macherano, nos abrió investigaciones, las cuales nosotros hemos refutado, pero es muy difícil cuando hay un sesgo”.

Explicó que la tutela que presentó Sayco en primera instancia fue fallada negativamente, por lo que la Sociedad impugnó la decisión ante el Consejo de Estado y en segunda instancia salió favorable a Sayco para que la DNDA muestre en un plazo no mayor a 15 días el informe financiero y contable de los hechos acontecidos durante la medida cautelar.

“Esperamos demostrar lo que el Consejo Directivo ha dicho en varias ocasiones: que se constituyó un contrato irregular para tercerizar las funciones de Sayco, que no hubo mejoras para la Sociedad, que por el contrario la Sociedad entró en crisis cuando estuvo el Gerente interventor”, puntualizó.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN