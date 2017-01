Fabio Gómez, en defensa de su legado

Fabio Gómez, hermano del desaparecido compositor Leonardo Gómez, lanza su primer sencillo titulado ‘Dame un beso’.

Con ‘Dame un beso’, Fabio Gómez quiere abrir espacios entre los íconos de la música nacional. Él, de 28 años, es hermano del desaparecido compositor Leonardo Gómez Jr., quien dejó éxitos como ‘Pin pon pan’, ‘La dueña de mi vida’, ‘Aquí estás conmigo’, ‘Culpable de tu amor’, entre otras que fueron grabadas por artistas de la talla de Peter Manjarrés y Kaleth Morales.

“Trabajamos para agregarle algo a la música, se trata de una fusión entre la música caribeña y urbana. Este es el primer sencillo de la producción discográfica en la que estamos trabajando en Valledupar”, dijo Fabio Gómez.

En la alta de La Guajira, Gómez grabó las imágenes para el vídeo clip de la canción que obra de su compañero Yin López. La producción estuvo a cargo de Laura López y Freddy Méndez.

Fabio lleva la música en las venas, su hermano Leonardo era productor y él de ahí aprendió algo, que le sirvió para interpretar la batería en agrupaciones como Luifer Cuello, Martín Elías Díaz, La Gente de Omar, ‘Churo’ Díaz y muchos más.

“Aproximadamente cuando tenía 18 años me fui para Bogotá y estudié producción musical, allá establecí un estudio de grabación y me relacioné con varios artistas y productores, así comencé a trabajar en la ingeniería de sonido. He hecho producciones a artistas como a ‘Beto’ Villa, los compositores ‘Curry’ Carrascal e Iván Ovalle, fueron unos siete años y luego me regresé a Valledupar donde ayudaba a artistas como Jorge Celedón, ‘El Mono’ Zabaleta y otros”, indicó el intérprete nacido en Valledupar.

Aunque comenzó en la música como compositor, con el pasar de los años se inclinó por ser cantante solista. “

Yo tenía a mi hermano Leonardo Gómez como el artista de la casa, era mi cantante, pero cuando fallece yo cambié el rumbo de mi proyección y ya dejé la percusión para irme con la guitarra y el piano. Entonces, dije que si no estaba mi hermano tomé la decisión de seguir con el legado”, explicó.

En abril espera lanzar un segundo objetivo, la opción está entre una canción del acordeonero Yin López o una de su autoría.

“Esta nueva canción será una mezcla entre el reggaetón clásico, con más música latina, buscando un nivel colombiano e integral. La letra es más fina, sin necesidad de ofender a la mujer y también destacamos que estamos haciendo canciones que exalten a la mujer y las cosas positivas de la vida, no hacemos un éxito sino que queremos trascender”, agregó Yin López.

Yin y Fabio coinciden en que hay que trabajar duro para hacer buena música vallenata y ellos pretender sembrar un nuevo estilo que marque las fibras del público.

‘Dame un beso’, una canción a dúo entre Fabio Gómez y Dragón Rojo.

Por Carlos Mario Jiménez

