Expertos en folclor analizan la ausencia de Martín

Foto archivo particular.

Expertos en folclor vallenato aseguran que la carrera musical de Martín Elías Díaz iba en un ascenso inimaginable, puesto que cada día adquiría más seguidores gracias a su talento, carisma y don de gente.

EL PILÓN habló con diversos folcloristas que dieron a conocer su percepción sobre este artista, cuya partida enluta al vallenato y deja un gran vacío en el género.

Félix Carrillo, compositor e investigador: La muerte de Martín es un golpe no solo a la música vallenata, sino al proceso generacional que necesita un folclor como el nuestro para mantenerse. Cuando murió Diomedes, su producción musical estaba desarrollada o el nicho que construyó ya era una realidad; en cambio Martín Elías estaba construyendo su nicho o su mundo y no lo pudo terminar. Él era una realidad, pese al corto tiempo de estar dentro de la música vallenata, pero la gente esperaba una consolidación superior; y eso le hubiera contribuido a esta generación, porque lo que allí existía no era ‘nueva ola’ sino un relevo generacional, que con la partida de Martín pierde un puntal fundamental en la consolidación de la música vallenata.

Julio Oñate, compositor, escritor e investigador: El fenómeno de Martín Elías se puede asemejar a una estrella fugaz en nuestro firmamento; puesto que la vida no lo dejó crecer con el ímpetu y ánimo que llevaba. Existen muchas situaciones que para uno son incomprensibles por ser un muchacho tan joven y con un mundo por edificar; fue una muerte aparte de dolorosa algo absurda por las circunstancias en que ocurren. Aquí cabe la frase “no hay tristeza más triste que aquella tristeza que está en el corazón del pueblo”.

Era un artista en crecimiento, que iba a lograr alcanzar una talla de artista grande del vallenato y quizás iba a ser capaz de llenar el vacío que dejó Diomedes porque los otros hijos de ‘El Cacique’ no tienen ni el carisma, ni temperamento ni las calidades artísticas de Martín; él era alegre, jocoso y explosivo; todas las cualidades de Diomedes en él se conjugaban.

William Rosado, periodista: Adolorido y sentido no solo como difusor del folclor sino por el vacío que deja en el folclor una figura como Martín Elías. Pasarán muchos años para que se vuelva a llenar este espacio de un hombre que tenía todas las proyecciones musicales para sacar el folclor, sobretodo en este difícil trance de invasión foránea que ahí en nuestro medio. Él marcaba los dos tránsitos, de artista veterano y de la nueva generación, porque se crío en un hogar con un referente como lo fue Diomedes Díaz, y logró recoger sus banderas musicales; y de las nuevas generaciones me atrevería a decir que era el salvador de los aires auténticos del vallenato que han sido permeados por aires diferentes.

Isaac León, locutor: una pérdida grande e irreparable para el folclor vallenato. Martín Elías era el muchacho con más futuro en la música producto de la herencia musical de su padre; su voz, ademanes, la forma de cantar y de llegarle al público, era heredado de Diomedes. Su carrera musical apenas estaba comenzando, estaba en un notorio proceso de aprendizaje a tal punto de llegar a ser el mejor exponente del vallenato de los jóvenes.

Andrés ‘El Turco’ Gil, maestro de música vallenata: Personalmente me ha dado bien duro la intempestiva pérdida de ese gran cantante del vallenato, que nadie sabía a dónde podía llegar por su talento y carisma. Se va un gran baluarte que no alcanzó a llegar a su plenitud o madurez musical y que pudo cosechar muchas glorias, puesto que el apenas se mostraba al mundo.

Korak Pérez. locutor: Es un golpe muy duro al folclor, sobre todo al tratarse de un joven que se encontraba en el esplendor de su carrera; de los jóvenes exponentes del vallenato, junto con Peter y Silvestre, estaba bien posicionado. Era un pelado bueno, dadivoso y talentoso. Él tomó las bases de su papá, pero logró imponer su sello personal. Vivía tan enamorado de la vida que alcanzó a grabar todo un compacto con 12 canciones que aún no ha salido al aire; ese será como un regalo que les deja a sus seguidores; su expectativa era lanzarlo en un sector popular en el mes de julio.

Javier Fernández. Locutor. Ofrezco un sentido adiós a Martín Elías, el mismo muchacho humilde y sencillo que trasegó en la música vallenata camino al éxito. No puedo olvidar los consejos y anécdotas que viví con él antes y después de la partida de su padre. El tiempo me acompañó para convertirlo en un ‘nuevo ídolo’, como cariñosamente lo denominé desde el día que lo vi en vivo durante un evento que hicimos en la plaza del barrio San Martín. Tuvo un proceso de crecimiento impresionante, como el de pocos artistas que conozco en el vallenato; doy fe de su sincero corazón, el respeto que guardaba por sus superiores y las ganas que tenia de triunfar.

Jesús Montes, locutor: Nos sorprendió el destino con esta noticia. Esperábamos que Martín Elías alcanzara sus metas y sueños, tanto en lo familiar como en lo artístico. Esta realidad aún no la alcanzamos a aceptar. Yo fui su primer presentador, por lo que puedo testificar que era una persona de un gran corazón y de infinitas cualidades, razón por la cual lo querían sus seguidores, su familia y amigos. Creo que nadie puede ocupar su espacio; él no alcanzó ni el 15% de lo que esperábamos de él. En cuatro a cinco años se perfilaba en una cima esplendorosa porque cada día cautivaba más público.

Javier Oñate Alí, presentador y periodista: Es una pérdida grande por lo que representaba Martín a su corta edad; con tan solo 26 años ya llevaba nueve producciones discográficas. Tenía un futuro promisorio, que infortunadamente se vio truncado. El folclor perdió algo grande, porque lo que venía para Martín Elías era indescriptible, prueba de ello es el respaldo multitudinario que se observó en el recibimiento de su féretro y en la cantidad de mensajes que circulan en las redes sociales al conocerse su muerte.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN