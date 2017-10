Exparamilitar se atribuye asesinato de ‘Papeleto’

José Gregorio Nieves, el testigo exmiembro de las AUC.

Un hombre que perteneció a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia es el testigo clave de Javier Alberto Rodríguez Ojeda, alias ‘El Papa’, acusado de ser la persona que presuntamente acabó con la vida del ganadero José Henao Maya, el 8 de marzo de 2011, en el corregimiento Las Raíces, al norte de Valledupar.

Durante la audiencia pública realizada ayer, el exparamilitar identificado como José Gregorio Nieves, que actuaba como sicario en el bloque ‘Marco Vidal’ en el Cesar, se presentó como testigo de la defensa de alias ‘El Papa’ y aclarar supuestamente el asesinato del ganadero reconocido como ‘Papeleto’.

“Nos informaron que José Henao pagaba vacuna a los ‘Rastrojos’ y a los hombres de nosotros cuando iban a cobrar no les dio la cara. El jefe ‘Cristian’ se molestó con esto; me mandó junto con Iván a que matara a Henao”, dijo José Gregorio Nieves, al comparecer como testigo bajo juramento en el Juzgado Segundo Municipal de Valledupar.

El confeso sicario agregó que con su grupo delictivo operó desde el año 2009 en Becerril, Casacará, La Loma, El Paso, Codazzi, Astrea, Valledupar, entre otras poblaciones donde cobraban vacunas.

De igual forma señaló, que notó ser el responsable de la muerte de ‘Papeleto’ estando recluido en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, reconocida como la ‘Tramacúa’, mientras conversaba con otros compañeros.

“Yo les estaba diciendo a mis compañeros los asesinatos que había cometido y hable de ‘Papeleto’, en seguida me dijeron: -Ay quédate callao porque acá está un man que está recluido por ese homicidio-. Más adelante Javier Alberto Rodríguez se me acerca reclamándome y yo le dije que no se preocupara porque el muerto era mío y yo respondía”, concluyó José Gregorio al interrogatorio de la Fiscalía 16 seccional. Este hombre purga dos condenas; una de 11 años por diferentes delitos y otra de 26 años por homicidio.

Por el homicidio de ‘Papeleto’, de 78 años, alias ‘El Papa’ fue capturado el 11 de abril en el año 2012 como presunto integrante de los ‘Urabeños’ y ejecutor de este delito.

EL CASO

De dos impactos de bala en la cabeza fue asesinado el ganadero José Henao Maya, de 78 años, más conocido como ‘Papeleto’, cuando como de costumbre visitaba su finca ‘Los Cocos’, ubicada en inmediaciones del corregimiento Las Raíces, al norte de Valledupar.

El crimen se presentó a las 9:00 de la mañana del 8 de marzo del año 2011 en la entrada al predio, momento en que sicarios motorizados le propinaron los tiros al ganadero, que al parecer, acababa de descender de un vehículo Nissan Patrol de color azul, con placas IYJ- 079 de Valledupar.

La víctima era natural de Pensilvania, en el departamento de Caldas, y tenía aproximadamente 30 años de vivir en la capital del Cesar.

Por Marllelys Salinas / EL PILÓN

