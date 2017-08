Estudiantes del Francisco de Paula no presentarán pruebas Saber

Esta fue la protesta de los estudiantes del colegio Francisco de Paula Santander, quienes deberán esperar hasta 2018 para realizar las pruebas Saber 11. EL PILÓN / Cortesía.

Más de 30 estudiantes de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, en el sur de Valledupar, no presentarán las pruebas Saber 11, que se desarrollarán el próximo 27 de agosto. Las razones están centradas en el tema económico, teniendo en cuenta que la rectoría del colegio, encargada de inscribir a los alumnos, no lo hizo porque estos no pagaron los $40.500 establecidos por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes, como tarifa del examen.

Ayer, alumnos y padres de familia cerraron las instalaciones de la institución ubicada en el barrio Primero de Mayo, donde con pancartas y de manera pacífica pidieron ayuda a la Secretaría de Educación Municipal y al alcalde Augusto Ramírez Uhía.

Una de las madres que ve afectado el futuro de su hijo dijo en diálogo con la emisora Cacica Stereo: “El rector dice que ocho alumnos no pagaron y por eso 31 quedaron por fuera, pero no avisaron para ayudar”.

Ya el Icfes había anunciado el cambio en el calendario de las pruebas Saber 11, para más de 600.000 estudiantes de grado 11 del calendario A, porque el paro de profesores generó tal decisión.

El secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute de la Rosa, indicó que el inconveniente de acuerdo con los testimonios de los afectados fue por el tema económico.

“Hicimos las diligencias permanentes para saber qué podíamos hacer en estas situaciones, contactamos al personal del Icfes y nos comunicaron que a estas altura es imposible hacerles una inscripción y que debían aplazarlas para el año siguiente, dado que esto tiene un calendario definido y debe cumplirse”, advirtió Matute de la Rosa.

En Valledupar serán más de 5.000 los alumnos que presentarán el examen de Estado, en las distintas instituciones del área urbana y rural. Según el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media, en esta ciudad existen matriculados 3.857 en colegios oficiales; 253 en megacolegio; y 1.212 en claustros privados.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co