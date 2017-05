Estudiantes del Cesar vuelven a quedar sin alimentación escolar

La no aprobación de los recursos, por cerca de 27 mil millones de pesos, podría afectar la permanencia de los estudiantes en las aulas escolares.

Serían 129 mil estudiantes que podrían quedar sin el beneficio gubernamental debido a la falta de financiamiento del programa de Alimentación Escolar, PAE, que desde el jueves 27 de abril fue suspendido.

El programa fue frenado al quedarse desfinanciado por parte del Ministerio de Educación Nacional, y hasta tanto el Gobierno Nacional no asigne los recursos, los estudiantes no recibirán las raciones alimentarias.

En el Cesar se reparten diariamente 120 mil raciones alimentarias para los estudiantes de las escuelas y colegios públicos. La alimentación escolar es una de las iniciativas con la cual el Ministerio de Educación busca acabar con la deserción escolar, a la vez motivar a los padres para que envíen sus hijos a las aulas de clase y no los dejen en la vida marginal. Se brindan todas las garantías; transporte, comida, educación y costo de matrícula, algo que anteriormente no existía. Sin embargo, no es primera vez que los jóvenes quedan ‘en el aire’ ante la falta de contratos que garanticen su alimentación y transporte.

A comienzos del presente año, gobierno Municipal y Departamental, aproximadamente un mes después de haber dado inicio el año escolar, colocaron en marcha el transporte y la alimentación escolar (Proyectos con vigilancia permanente del Ministerio de Educación Nacional, que en 2016 denunció la existencia de tres redes en la operación del Programa de Alimentación Escolar, en departamentos como Cesar, Córdoba, Santander y Norte de Santander).

La actual situación se presenta debido a que no se ha recibido la distribución de recurso del Conpes 151 por parte del Ministerio de Hacienda Nacional.

Los procedimientos

El secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez, manifestó que: “a la fecha las respuestas a la solicitud de estos recursos se contemplan hasta finales del mes de mayo, lo que implicaría que la contratación a realizar por licitación pública y el tiempo procesal establecido por ley no será inferior a 45 días hábiles”, manifestó Araujo Gutiérrez, al tiempo que expresó que los niños escolarizados volverían a recibir alimento hasta el mes de agosto.

La Gobernación había contratado la prestación del servicio hasta el 29 de abril por un monto de $12.055 millones, recursos que implicó inversión del departamento por $1.567 millones y del ministerio de Educación Nacional por $10.488 millones.

Hasta el momento están garantizadas 129 mil raciones diarias de complementos alimenticios en dos modalidades, tipo almuerzo e industrializados para los estudiantes de preescolar a once grado que están matriculados en los establecimientos educativos públicos del Departamento.

En la reciente visita al Cesar de la ministra de Educación, Yaneth Giha, fue solicitada la adición de estos recursos y la funcionaria expresó que tras la nueva Reforma Tributaria este ministerio también estaba a la espera de los recursos del Ministerio de Hacienda.

Ante la inquietud de muchos padres de familia, del por qué no se amplía el contrato para cubrir todo el año escolar y de esa manera evitar que los jóvenes sufran con el desabastecimiento, el secretario general dijo que “El gobierno departamental no garantiza la totalidad del año porque los recursos asignados son a través del Ministerio, en diciembre se hizo una vigencia en la que giraron alrededor de 10 mil millones de pesos y desde la Gobernación Departamental se aportaron 2 mil millones más, que es la contrapartida que teníamos nosotros como garantes”, agregó el secretario de educación.

Entre tanto, el funcionario departamental acotó que “estamos a la espera de los nuevos recursos que tiene que hacer el Ministerio de Educación por retribución de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, conpes, que le corresponde al departamento del Cesar”.

Así las cosas, la alta cifra de jóvenes estudiantes no contarán con el alimento para llevar a cabo su jornada. “La gobernación no puede garantizar el suministro alimenticio, hemos hecho todo lo correspondiente, me encuentro precisamente en Bogotá y hasta el momento lo que me informan es que a finales de mayo estaría saliendo la distribución del conpes 151, una vez se apruebe el recurso procederíamos a montar el proceso registratorio para continuar con la prestación del servicio”, puntualizó el Araújo Gutiérrez.

Esta es una situación que no solo los cesarenses están viviendo, inicialmente se logró atender 37 días porque los contratos llegan hasta determinadas fechas, fabuloso sería poder cubrir de enero a diciembre.

Contratación Municipal

Sobre esta situación el secretario general del municipio, José Juan Lechuga Zambrano, manifestó que “el contrato de alimentación escolar municipal y el proceso de marcación industrializada hasta el momento marcha con total ajuste a los contratado, inicialmente se contrataron 104 días y está en total ejecución, inició a mediados del mes de marzo y ya se encuentra en manos de la Alcaldía y de los oferentes el informe de evaluación”.

Bajo el contrato número 96 de 2017, con el consorcio PAE la administración Municipal 12.167,328.

Ante la inquietud de muchos padres de familia, del por qué no se amplía el contrato para cubrir todo el año escolar y de esa manera evitar que los jóvenes sufran con el desabastecimiento, el secretario general dijo que “El grueso de la financiación de la alimentación escolar proviene del recurso de sistema general de participaciones, ese recurso se envía de acuerdo al número de estudiantes que se encuentran en el Sistema de Matrículas Estudiantil, simat, dependiendo de ese reporte se hace la asignación de recursos en cada municipio, muchas veces pasa que a corte de diciembre los padres de familia no matriculan a sus hijos, se disminuyen el recurso y es la administración quien inyecta recursos propios para que el beneficio cobije a más estudiantes.

El contrato del PAE este año tuvo algunas modificaciones, según el funcionario, por recomendaciones y lineamientos del Ministerio de Educación. “En algunos puntos donde nuestros comedores tenían las deficiencias, que nos marcaban problemas en las distintas auditorías, se decidió que la gran mayoría de estudiantes deben recibir una ración industrializada como son los complementos; los almuerzos se prepararán en sitios o comedores que tengan la capacidad para hacerlo”, subrayó el secretario general.

Empieza deserción en aulas de clases

Ocho días después de ser suspendido el servicio de alimentación escolar en el departamento del Cesar algunos docentes comienzan a preocuparse por las cifras de niños que dejaron de asistir a las aulas de clases. En el municipio de La Paz, a 15 kilómetros de Valledupar, el 40% de los estudiantes no acudió ayer al colegio Ciro Pupo Castro Martínez, la principal institución educativa de la localidad.

Para el rector Javier Noriega Jaimes es claro que muchos de los estudiantes no fueron enviados por sus padres tras el anuncio de la Gobernación del Cesar de suspender el Programa de Alimentación Escolar, PAE, del Ministerio de Educación por falta de financiación.

“Estamos registrando en las horas de la tarde, alrededor de un 40 por ciento de los estudiantes no retornan a la institución, es decir aproximadamente 400 estudiantes y ya hay una deserción de más de 20 estudiantes, comparando el Simat de la semana pasada, teniendo en cuenta que van ocho días sin la alimentación”, aseguró el rector de la institución educativa.

El caso de La Paz es el reflejo de lo que podría presentarse en el resto de los 24 municipios no certificados que están cobijados por el PAE que beneficia a 129 mil estudiantes. La Gobernación del Cesar suspendió el programa tras la renuencia del Ministerio de Educación de girar los $27.000 millones que se requieren para darle continuidad en lo que falta del año lectivo.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN