Estudiante de la UPC murió al chocar contra un bus

Muy compungidos estaban los familiares del universitario, Jesús Eduardo Tamayo Barragán en la morgue de Medicina Legal. Foto AMP.

Jesús Eduardo Tamayo Barragán, de 25 años, estudiante de octavo semestre de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar, murió en un aparatoso accidente de tránsito en inmediaciones del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar.

“No sabemos qué hacía él por allá, que fue lo que realmente pasó, ni cómo fue el accidente de tránsito en donde perdió la vida. Nosotros nos enteramos tres horas después del accidente de tránsito, comenzamos a preocuparnos porque no se había comunicado con ninguno de la familia, lo llamábamos y no respondía, pese a que el teléfono sonaba. Toda la familia está asombrada, porque a él nunca le escuchamos que tenía amigos, ni amigas para ese sector. Nos dijo la Policía de carreteras que el accidente fue como a las 10:00 de la noche del pasado lunes y nos enteramos a la 1:00 de la madrugada, porque un agente de la Policía devolvió la llamada al ver tanta insistencia de sus padres de comunicarse a su celular y no le respondía”, contó María Lourdes Córdoba, cuñada de Jesús Tamayo.

El joven universitario se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje y se accidentó con un bus de la empresa Copetrán que cubría la ruta Valledupar – Barranquilla, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito, Tamayo sufrió traumas severos en el cráneo, en el tórax y contusiones en otras partes del cuerpo. Residía en la calle7E con carrera 29- del barrio Divino Niño de la capital del Cesar.

El cadáver fue reclamado por los familiares en la morgue de Medicina Legal y Ciencia Forenses, donde también se aglomeraron varios amigos, compañeros de estudios y algunos directivos del claustro universitario.

El administrador de empresas en formación, era hijo de José de Jesús Tamayo Barragán e Inés Barragán. La velación se cumple en la funeraria Los Arcángeles y el sepelio tendrá lugar hoy, miércoles, en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar.

Por Abdel Martínez Pérez