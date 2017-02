Estudiante de la UPC fue herido con cuchillo

Iván David Beleño Pacheco, estudiante de ingeniería electrónica en la UPC, estuvo a punto de ser asesinado en un acto de intolerancia.

Un estudiante de la Universidad Popular del Cesar resultó herido con arma blanca luego de defender a su novia de una ofensa de mal gusto que le dictó un desconocido.

De las agresiones verbales pasaron a las físicas, luego que el agresor le propinara una cortada en la espalda, que por poco afecta uno de sus pulmones.

Este caso de intolerancia se registró a las 9:30 de la noche del pasado viernes en una zona comercial del barrio 7 de Agosto de Valledupar, en donde Iván David Beleño Pacheco, oriundo del corregimiento de La Loma, municipio deEl Paso, Cesar, fue atacado con un cuchillo por un joven que reside en esa misma zona, apodado ‘El Chiqui’.

“Yo iba como parrillero en la motocicleta y fue cuando de manera inesperada se dirige hacia mí y me ataca con el cuchillo sin mediar una sola palabra. Cuando mi amigo me alertó que me van a dar, me tiré de la moto y comencé a forcejar con ‘El Chiqui’, alcancé a cogerle el cuchillo y cuando él lo jala, me cortó varios dedos de la mano derecha, en donde me cogieron varios puntos de sutura”, explicó el estudiante de segundo semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad Popular del Cesar.

El joven de 20 años indicó que en horas de la mañana del mismo día él andaba con la novia y se había encontrado con el agresor junto a otros compañeros, y uno de ellos ofendió a su prometida diciéndole palabras desagradables. “Eso no me gustó y desde ese momento comenzó la pelea que concluyó en horas de la noche con la herida que me propinó, que estuvo a punto de matarme. Si yo estoy solo a mí ese tipo me mata, no estuviera echando el cuento”, precisó el afectado.

