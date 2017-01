Estrellas del baloncesto engalanan el coliseo Julio Monsalvo

Esta noche, en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla se disputará el Juego de las Estrellas del Baloncesto.

Lo mejor del baloncesto nacional hará parte esta noche del Juegos de las Estrellas que se disputará en el coliseo ‘Julio Monsalvo Castilla’ de Valledupar, en el marco de la Copa Élite que se juega en la capital del Cesar.

Gabriel Suevis, organizador del certamen, anunció que el atractivo del espectáculo serán los concursos de tiros libres, triples, clavados o mates y la tradicional cesta millonaria.

“En el marco del día de descanso de la Copa Élite realizaremos el Juego de las Estrellas, en primer instancia haremos una exhibición de las diferentes maneras de anotar en el baloncesto, luego vendrá el partido entre los Amigos del Alcalde y Amigos del Gobernador y por último el Juegos de las Estrellas”, explicó.

El partido de fondo se jugará entre los mejores 12 jugadores de la Copa Élite contra los 12 encestadores que llegaron de otras ciudades, será un encuentro de alto nivel en el que el público será el ganador. “Esto lo hacemos porque queremos abrir espacios e incentivar desde ya la creación del equipo profesional de baloncesto, cuyo torneo 2017 será netamente invitacional”, precisó.

Anoche, al cierre de esta edición, se conocerían los cuatro equipos semifinalistas de la Copa Élite que en su primera fase lideró el equipo Arzarios producto de tres victorias y una derrota. Anoche jugaban: Guerreros Vs. Caciques; Arzarios Vs. Arhuacos y Koguies Vs. Kankuamos.

“Para la realización del certamen reunimos a los mejores encestadores del departamento del Cesar, más 15 jugadores profesionales y armamos los seis equipos que están disputando la Copa Élite, incluso trajimos tres entrenadores y dos jueces para darle mayor solidez al torneo”, puntualizó Gabriel Suevis.

Las semifinales de la Copa Élite se disputarán mañana en horario nocturno, mientras que la final será el sábado entre los dos mejores quintetos del torneo.

