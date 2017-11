Estos son los sobresalientes y críticos ejecutores de regalías

Con obras como la optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Soledad, en Chimichagua; y la construcción de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Costilla, en Pelaya; Aguas del Cesar aparece en el puesto dos, con los mayores puntajes del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías.

Con un puntaje de 48.22, sobre 100, la Gobernación del Cesar figura en el puesto 23 a nivel nacional en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías, en el segundo trimestre del 2017, ubicándose en Rango Crítico, según reveló un informe del Departamento Nacional de Planeación, DNP, con corte a 30 de junio del presente año.

El Índice de Gestión de Proyectos de Regalías, IGPR, es una herramienta de gestión y control preventivo creada a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de los proyectos aprobados con recursos del Sistema General de Regalías, SGR, que está compuesta por las categorías de: transparencia (reporte y consistencia de la información), eficacia (cumplimiento de metas, terminación y cierre de proyectos), eficiencia (cumplimiento de la ejecución en plazo y presupuesto programados), y medidas de control (existencia de suspensiones, proyectos críticos, procedimientos administrativos y planes de mejora).

El director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía Alzate, explicó que el “IGPR permite visibilizar la gestión de los proyectos ejecutados y facilita el análisis comparativo entre entidades, con el fin de incentivar los procesos de mejora continua y el fortalecimiento institucional por parte de los ejecutores”. Recordó que toda la información que reporten los ejecutores de los proyectos de regalías debe ser oportuna, veraz y consistente, pues de ésta depende en gran medida la ubicación en el Índice y el giro o suspensión de los recursos de regalías.

Frente a esta radiografía, la jefe de la Oficina Asesora de Planeación Departamental, Cecilia Rosa Castro Martínez, aseguró que el estado Crítico que designa el DNP se da por la ejecución de los contratos, demoras de los procesos o detalles mínimos, más no por los proyectos en sí. “Realmente son por tonterías; por ejemplo: hacen una auditoría visible y encuentran que una valla está mal escrita, por lo que ponen un punto desfavorable; o si encuentran que hay una gotera en una obra y se tiene que corregir, ese es un punto desfavorable”, acotó.

De acuerdo con la funcionaria, ya están en planes de mejora y solucionando los puntos desfavorables detectados, argumentando que “ya se han solucionado casi el 70 % de las observaciones planteadas, pero el DNP saca este informe en determinado tiempo y luego cuando lo publican podemos hacer los correctivos del caso, pero emiten el resultado como lo observaron inicialmente”.

Los reparos del DNP fueron en el hospital del municipio de El Copey, el acueducto de Codazzi, por la demora de la Universidad Nacional, un proyecto de instalación de gas en todo el departamento porque no contemplaba la servidumbre, entre otros proyectos. “Son observaciones más de forma que de fondo; estamos ejecutando bien los recursos de regalías, pero siempre habrá unas debilidades. No se trata de malversación de recursos, ni de peculado, ni de prevaricato, sino fallas en la ejecución. Cuando aprueban los recursos, el DNP revisa muy bien todos los filtros para que los proyectos salgan adecuados; siempre hay imprevistos que uno no los puede planear ni visibilizar, porque son detalles que van saliendo en la medida que se van ejecutando”, enfatizó Castro Martínez.

Agregó que “por ser el departamento, tienen el mayor número de proyectos logrados a través de los OCAD. No es igual un ente territorial que ejecute cinco o diez proyectos a nosotros que tenemos más de 100”.

Entre los menores puntajes

En el informe del DNP también figuran otras entidades territoriales con los menores puntajes en el IGPR: San Diego, en el puesto 19 (con un puntaje de 56.27); Valledupar, en el puesto 20 (con un puntaje de 54.71); Aguachica, en el puesto 21 (con un puntaje de 54.47); y Codazzi, en el puesto 22 (con un puntaje de 53.19).

Frente a este tema, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, manifestó que “el municipio no recibe regalías directas, por lo que no debemos estar en el puesto 20 sino en el último. Valledupar no tiene regalías directas, lo único que le llegan son 200 mil pesos por este concepto. Mientras que a otros municipios les llegan 15 o 20 mil millones, a Valledupar no le llegan regalías porque en el sistema del DNP para distribuir las regalías tienen en cuenta un Índice de Pobreza versus población, y según ellos tenemos el indicador de pobreza por encima de lo que ellos piden, y por eso a nosotros no nos dan rubros por regalías”.

Sustentó que el DNP les pide que estén en el 37 % del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y el municipio de Valledupar está en el 36%, “por no superar ese índice no nos dan regalías, porque según ellos no somos un municipio pobre, sino que podríamos costear toda nuestra inversión con recursos propios. ¿Qué hacemos ante esta situación?, si lo que más hago es buscar recursos de regalías ante el Gobernador del Cesar, y gestionar recursos de regalías ante otros fondos porque no recibimos regalías directas, por lo que no nos pueden calificar gestión de ejecución si no tenemos nada que ejecutar”, precisó.

Por lo anterior, Ramírez Uhía en nombre de los municipios que viven esta situación pide “con mucha contundencia que seamos serios en la ejecución de las regalías, teniendo en cuenta que Valledupar es un municipio que recibe los efectos por la explotación del carbón; aquí es que vienen las ‘tocallantas’ y las familias cuando tienen problemas respiratorios por la polución de la actividad minera. Entre los aspectos positivos es que muchas familias mineras se vinieron a vivir aquí o se gastan el sueldo aquí, pero no como relación directa por la actividad minera no nos quedan recursos importantes”.

De acuerdo con el Alcalde de Valledupar, “la mermelada la repartieron en toda Colombia, pero a Valledupar no le llegó. En esa modificación del acto legislativo cuando hicieron el Nuevo Sistema de Regalías se pensó más en las gobernaciones y no en las alcaldías. Por eso es que como Alcalde me he centrado en el matrimonio institucional con el departamento, aspirando que el Mercado Público, la avenida Adalberto Ovalle, la avenida del río y la Casa en el Aire puedan ser aprobados próximamente en los OCAD para ejecutarlos en Valledupar”.

Con los mayores puntajes

El DNP también destacó a las entidades con los mayores puntajes en Índice de Gestión de Proyectos de Regalías en el segundo trimestre del 2017, así: primer lugar, González (con un puntaje de 94.28); segundo lugar, Aguas del Cesar (con un puntaje de 91.93); tercer lugar, Corpocesar (con un puntaje de 77.01); cuarto lugar, Tamalameque (con un puntaje de 75.02); y quinto lugar, Río de Oro (con un puntaje de 71.52).

La empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. en el periodo evaluado generó dos proyectos de infraestructura en agua potable y saneamiento básico: optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Soledad, en Chimichagua; y la construcción de los sistemas de acueducto y alcantarillado del corregimiento de Costilla, en Pelaya. Al respecto, el gerente de la entidad, Pedro Serrano Medina, resaltó que este reconocimiento se debe al esfuerzo que han puesto todos los funcionarios de la empresa en sacar adelante todos los proyectos que desde allí se gestionan y cumplirlos a cabalidad, para que el resultado final sea la satisfacción de las comunidades beneficiarias en el Cesar.

Por su parte, Corpocesar con las regalías ha hecho obras como: la protección del río Guatapurí con gaviones para recuperar un espacio que hoy es usado para el turismo, que ha permitido que la ciudad esté protegida de inundaciones; beneficiar a más de 3.000 familias cesarenses con cocinas ecológicas y proyectos de reforestación bioenergética, que quiere decir que han conservado zonas boscosas importantes de la Serranía del Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta; y el diseño del proyecto del Ecoparque río Guatapurí, que aspiran sea una realidad en los próximos años para darle un impulso al desarrollo sostenible de la región.

“Nos complace aparecer bien evaluados en el DNP en la ejecución de los proyectos de regalías. No es la primera vez; hace un par de años el Director del DNP destacó que seamos buenos ejecutores, lo que quiere decir que los proyectos que montamos lo hacemos con trasparencia, en los tiempos que corresponde, y que las obras que hacemos con recursos de regalías cumplen el objetivo para las que fueron creadas, fueron formulados y ejecutados. Esto nos compromete para seguir en un proceso de mejoramiento continuo”, puntualizó el director de Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel.

Calculado para 1.110 entidades ejecutoras de 10.302 proyectos por $ 32,1 billones con corte a 30 de junio de 2017, en el Cesar se destacan el municipio de González, la entidad Aguas del Cesar y Corpocesar, en rango Sobresaliente. La Gobernación de Cesar ocupa el puesto 23º entre los departamentos, ubicando en rango Crítico.

¿Sabía usted que…

En La Guajira se destacan el Instituto Departamental de Deportes de La Guajira y los municipios de Urumita y Distracción en rango Sobresaliente, entre otros. La Gobernación de La Guajira ocupa el puesto 32º entre los departamentos y el 7º en su región, con 40,86 puntos, ubicándose en rango Crítico?

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN