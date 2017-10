Este sábado, inauguración de la Feria Ganadera de Valledupar

Inconvenientes de última hora que le impidieron al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, desplazarse ayer viernes a Valledupar, motivó a los miembros de la junta directiva de Corfedupar a posponer para hoy sábado 28 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, el acto inaugural de la 39º Feria Ganadera y Agroindustrial, certamen que comenzó ayer y termina mañana domingo.

En el programa está prevista la participación, entre otros, de Alfredo Villazón Gutiérrez, presidente de la junta directiva de Corfeduupar; Francisco Ovalle Angarita, gobernador del departamento del Cesar; Juan Guillermo Zuluaga Cardona, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Augusto Ramírez Uhía, alcalde del municipio de Valledupar; y de José Félix Lafaurie Rivera, presidente de Fedegan.

Así mismo, dentro de los invitados especiales se cuentan congresistas de la República de Colombia; Edgardo Maya Villazón, contralor General de la República; coronel Mauricio Pedraza Rocha, comandante de la Policía del Cesar; brigadier general Pablo Alfonso Bonilla, comandante de la Décima Brigada Blindada; teniente coronel Gabriel Andrés Maje Gómez, comandante del Batallón de Artillería Número 2, La Popa; secretarios de despacho y diputados del departamento del Cesar; secretarios de despacho y concejales del municipio de Valledupar; alcaldes municipales del Cesar.

Una vez terminen esta tarde los actos de inauguración de la 39º Feria Ganadera y Agroindustrial, la cual la patrocinan Gobernación del Cesar, Asocebú y el Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar, llegarán los espectáculos musicales con la parrilla denominada ‘Los Hijos de Los Grandes’, Iván David Villazón con ‘El Mono’ Cotes y Kbto Zuleta con ‘El Coco’ Zuleta.

El programa completo para hoy sábado comienza a las 7:00 a.m., con el Concurso Lechero Klaren’s (tercer ordeño); sigue a las 9:30 a.m., con la Exposición Ovino-Caprino, Coliseo Alterno ‘Pedro Castro Monsalvo’; 9:30 a.m., Juzgamiento de Hembras de la raza Gyr (Pista B); 9:30 a.m., Juzgamiento de machos y hembras de la raza Braham (Pista A); 5:00 p.m., Concurso Lechero Klaren’s (cuarto ordeño); 6:00 p.m., Remate Especial de ganado Brahman, Gyr, Doble Propósito, Ovinos y Caprinos (Zona de subasta); y 6:00 p.m., Exhibiciones Comerciales(Coliseo Multipropósito)

En la jornada de ayer se destacan las actividades: juzgamientos de machos de Doble Propósito, de machos de la raza Gyr, competencias especiales de la raza Brahman, competencias de hembras de la raza Brahman hasta Campeona Menor; aparte de que se llevó a cabo el segundo ordeño del Concurso Lechero Klaren’s y arrancó la exposición Ovino-Caprino.