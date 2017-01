“Este año me corono campeón mundial”: ‘El Trencito’

Pablo ‘El Trencito’ Carrillo asegura que este año “será campeón del mundo”.

Después de vencer con un nocaut en el amanecer de la pelea a Jakaphan Saengthong, Pablo Carrillo continuó con sus entrenamientos sin descanso en Japón.

Al ‘Trencito’ le tienen pendiente una pelea por título regional, requisito para posteriormente aspirar a un combate mundialista.

“Me han hablado del campeonato asiático. Aunque también me comentaron que podría haber una oportunidad mundialista en México, pero ellos me quieren coronar en Japón. Este año va a salir, ya no hay más espera”, aseguró Carrillo a Boxeo de Colombia.

Al igual que todos los espectadores del pleito, el mismo cesarense se declaró sorprendido por terminar la pelea a los 2:13 del segundo asalto ante un rival que consideró resistente en la previa.

“Pensaba que la pelea iba a durar más, que no se iba a acabar tan rápido por lo fuerte que asimilaba el rival, pero estoy en grandes condiciones. Lo trabajé con el gancho abajo y combinando. Fui superior a mi rival y estoy en el nivel”, concluyó.

Después de quince días de receso, el boxeador copeyano Pablo ‘El Trencito’ Carrillo retornó a los entrenamientos en Japón.