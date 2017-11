¿Están preparados los pacíficos para la Universidad Nacional?

La llegada al municipio de La Paz de una de las universidades públicas más importante del país se ha convertido en el mayor logro a nivel educativo en la región, por lo que desde ya la población se prepara en diferentes frentes: comercio, servicios y estudiantes.

Los hospedajes han comenzado a prepararse para posicionarse en uno de los mercados con mayor demanda en las denominadas ciudades educativas de Colombia, como Barranquilla, Medellín, Bogotá y Bucaramanga.

Uno de los lugares que adecua sus instalaciones para mayor comodidad de los futuros inquilinos es el hotel La Gran Victoria, cuyos propietarios manifestado que tienen muchas expectativas con la puesta en funcionamiento de la Universidad Nacional.

En el recinto hace algunos meses recibieron a docentes y estudiantes de la Universidad Nacional sede Bogotá que visitaron el casco urbano para conocer un poco de lo que es el nuevo campus.

“El hotel se está preparando con buena higiene, buenas atenciones, piscina, la actitud siempre positiva”, comentó la administradora y recepcionista Norma Páez Madrigal, quien también expresó que el negocio a futuro será el recibir estudiantes en calidad de pensionados.

A pesar de los retrasos que ha presentado la construcción de la primera etapa del plantel y al conocerse una nueva fecha de entrega, marzo del próximo año, el comercio es optimista con el pronto comienzo de las clases.

Es el caso del señor Luis Enrique Moscote, quien pertenece al respetado gremio de los almojabaneros y asegura que la Universidad Nacional sede La Paz “le cambiará la cara al pueblo” y más personas conocerán el denominado segundo pan del mundo, la almojábana.

Almacenes, restaurantes y tiendas confían en que la Universidad tendrá buena aceptación en la sociedad y se sumará a una de las fuentes de empleo que fortalecerá la calidad de vida de muchas personas en La Paz, San Diego y Valledupar.

“El campo económico mejorará aquí en el pueblo, desde mi punto de vista es algo muy bueno para nuestro municipio y para todos los habitantes”, dijo María José Zuleta, comerciante pacífica.

Los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa San José, ubicada en el municipio de Paz, tienen una gran oportunidad para formarse como profesionales, pero reconocen que deben prepararse más para poder cumplir con las exigencias académicas de acceso a la universidad.

“Me enteré que van a abrir medicina. Mi sueño es estudiar medicina. He tenido información sobre la universidad y me enteré que está categorizada como una de las mejores en su carácter público, no sólo del país sino también por fuera de él”, expresó Manuel Arturo Fernández, quien además contó que para su familia era casi imposible contar con los recursos necesarios para mandarlo a estudiar a otra ciudad.

¿Cómo los están preparando en el colegio? A este interrogante el estudiante manifestó que en su institución los prepararon para realizar las pruebas ICFES y con la ayuda de los docentes han implementado una asignatura denominada ‘Producción de Texto’ que los orienta mejor para las actividades universitarias.

¿Qué dicen las secretarías en La Paz?

Carlos Andrés Oñate López, secretario de Salud, Educación y Desarrollo Social del municipio, comentó que desde La Alcaldía de La Paz que es un gran desafío tener la Universidad Nacional debido a sus altos estándares de calidad educativa, que suponen un mayor esfuerzo en el logro de los objetivos de calidad de cada institución de primaria y bachillerato.

“La idea es transformar la sociedad del municipio y que esta transite hacia la sociedad del conocimiento, desde luego con la llegada de la institución”, indicó.

Desde la administración se ha implementado un programa de bilingüismo que contribuye al mejoramiento del inglés y que ayude a los adolescentes pacíficos a ser mayoría en la población estudiantil de este claustro universitario. “El año pasado tuvimos tres chicos pilos y al parecer este año tenemos la posibilidad de que sean cinco. Entonces, eso habla muy bien en materia de calidad educativa”, sostuvo Oñate López.

¿En materia de movilidad?

La Secretaría de Tránsito y Transporte de La Paz, Cesar, se está preparando para facilitar a los ciudadanos y estudiantes el transporte hacia la institución y la asistencia oportuna de sus clases.

“Hemos implementado un estudio de oferta y demanda de servicio público y transporte de automotor mixto o moto carro”, explicó Wilberto Aroca, secretario de Tránsito Municipal.

Además manifestó que se está cambiando de infraestructura, puesto que se ha incrementado el parque automotor “y nosotros al ver eso hicimos este estudio que nos va a permitir a hacer una cooperativa de motocarro, ya de nuestro municipio, legalmente constituida ante el Ministerio de Transporte”, señaló Aroca.

Mediante un censo realizado se estableció que había 350 mototaxis al servicio de la comunidad y recientemente se registró un incremento en el parque automotor con un total aproximado de 450, que agrupan personas no sólo del municipio sino también de San Diego y Manaure, que llegan a trabajar a La Paz.

Por otra parte, también se ha postulado una estrategia de señalización y semaforización de las calles de La Paz, lo cual para la oficina del tránsito es un gran proyecto que ayudará a evitar la obstrucción y gran concentración de vehículos en el centro del municipio.

Así las cosas, los pacíficos siguen repasando sus estrategias para equivocarse lo menos posible y aprovechar las lecciones que les permitan salir bien librados del gran examen social, económico y cultural que representa tener en su territorio una de las mejores universidades del país.

Por Eduardo Moscote

eduardo.moscote@elpilon.com.co