Esta mujer denuncia que su marido intentó ahorcarla

A la 1:00 de la madrugada de ayer, un hombre intentó ahorcar con hilo naylon y luego asfixiar con una almohada a su compañera sentimental delante de su hija de dos años de edad.

El hecho ocurrió en la carrera 6 del barrio El Carmen de Valledupar, donde Mairesol Teherán Campo asegura que estuvo a punto de morir en manos de su marido José Carlos Arrieta Escobar, panadero y reciclador de oficio. El agresor argumentaba que ella le estaba siendo infiel y le advertía que si no era para él, no iba ser para nadie.

“Él estaba drogado, yo lo estaba esperando en la cama y apenas me vio se me abalanzó con un pedazo de nylon me lo amarró en el cuello, me apretaba y me decía que me iba era a matar. Como pude, saqué fuerza de donde no la tenía y comencé a forcejear con él hasta pude liberar un poco, cogí un cuchillo y lo pullé en una pierna, y de esa forma me pude soltar. Mi hija lloraba y trataba de auxiliarme y ni eso lo hizo entrar en razón”, reveló la afectada.

Mairesol se trasladó este martes a la Fiscalía donde lo denunció por el delito homicidio en grado de tentativa y fue autorizada por este organismo para que fuera valorada por los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de iniciar el proceso investigativo.