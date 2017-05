Todo está listo para el Festival Indio Tayrona

El desaparecido cantautor Calixto Ochoa será el homenajeado del Festival Indio Tayrona, que este año llega a la versión 21. Archivo/EL PILÓN

Con la inscripción exitosa de los concursos de categorías Cantante, Canción Inédita, Acordeonero Infantil, Acordeonero Aficionado y Acordeonero Profesional, los organizadores del Festival Indio Tayrona esperan el próximo 18 de junio en Santa Marta a los amantes de la música vallenata para la versión 21 del evento folclórico.

El fundador del Festival Indio Tayrona, Iván Linero Ladino, manifestó que “este año hay mucha expectativa en el certamen; se denota motivación por parte de los participantes. Esperamos que los habitantes de Santa Marta y la Costa respondan con su asistencia. Con el transcurso del tiempo se ha ido consolidando como uno de los festivales más transparentes de la región Caribe”.

En esta oportunidad el homenajeado será el desaparecido cantautor Calixto Ochoa. La exaltación será recibida por su hijo, el acordeonero Rolando Ochoa, quien prevé interpretar los éxitos de su padre junto con Los Corraleros de Majagual.

“Como mi papá no está que bonito es hacer presencia en su memoria. Me produce gran alegría y satisfacción que pese a que ya no está con nosotros, la gente sigue con el mismo cariño, con ganas de tener su historia, y quien más que yo para representarlo en este homenaje”, expresó Rolando Ochoa.

Cabe recordar que el ganador de acordeón profesional del 2016 fue Javier Matta, quien este año demostrará al público sus dotes artísticos al lado de su cantante, Michel Torres.

Acerca del homenajeado

Calixto Ochoa: era natural del corregimiento de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar. Es el compositor de El lirio rojo, Los sabanales, Mata’e caña, El ascensor, El calabacito, El mosquito, El africano, Playas marinas, Diana, Todo es para ti, Charanga campesina, Morena, Los dos inseparables, El reinado, Al otro lado del río, entre otros éxitos.

Calixto se coronó rey en el Festival de la Leyenda Vallenata en 1970 con los temas El gavilán castigador y La puya regional. Las obras de Calixto son las vivencias de personajes y situaciones que hacen parte de la vida en la Costa.