“Ese tipo es un sicópata, no puede estar libre”

Tomada de El Meridiano de Sucre Lía Nasser Gaviria y Eduardo José de la Ossa, víctima y homicida, respectivamente.

Cuando la familia de Lía Patricia Nasser, asesinada en mayo de 2009 en una vivienda del barrio La Palma de Sincelejo, se enteró que el homicida de la mujer estaba libre y se paseaba por las calles de San Marcos, Sucre, la angustia y el miedo invadió a los allegados de la víctima.

Según declaraciones entregadas por un familiar de la estudiante de derecho, “el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Valledupar le dio 72 de permiso a Eduardo José De la Ossa Acosta, quien asesinó a mi cuñada con un martillo y le dieron 27 años de cárcel. Nos comentan que lo vieron tomando en San Marcos sin ningún tipo de vigilancia, lo que queremos es que el juez que le dio ese beneficio sea consciente de lo peligroso que es ese señor, es un sicópata ambulante y nosotros como familia de Lía Patricia Nasser tenemos miedo de que tome venganza o nos haga un daño. Creemos que el juez actuó conforme a la ley, pero tememos que salga libre”.

No obstante, el familiar de la víctima aseguró que “el asesino ya retornó a la cárcel en donde está preso en Valledupar, pero insistimos en que una persona de ese perfil no puede estar libre de esa forma, sin ningún tipo de brazalete o vigilancia, eso fue un premio de nuestra justicia porque el asesino no ha cumplido con el tiempo de condena (tres cuartas partes de la pena) que estipula la ley para que reciba este beneficio.

El asesinato

Lía Patricia Nasser fue asesinada cuando estaba a punto de graduarse como abogada. Aseguran sus familiares que “fue engañada por el hombre que la mató, le dijo que tenía las preguntas que le iban a hacer en el último preparatorio de la judicatura y se la llevó para la vivienda en donde vivía un cuñado, en el barrio La Palma de Sincelejo. Allá la asfixió y le partió la columna con un martillo, luego echó el cuerpo en un balde y la enterró detrás de una residencia en el barrio Venecia. Hasta allá la llevó en una moto, el cadáver estaba envuelto en una sábana”.

El espeluznante relato del familiar de la mujer no se detiene mientras recuerda los hechos que estremecieron en su momento al departamento de Sucre. “Nosotros jamás vimos a ese señor por la casa, era un compañero de clases de Lía Patricia, no era novio de ella como algunos dicen, incluso ella se iba a casar con un cirujano plástico y al momento de su muerte hacía la judicatura en un juzgado de Sincelejo, dijo que la mató por celos, Eduardo José De la Ossa Acosta estaba enamorado de ella y no aceptaba que se fuera a casar, después del asesinato daba versiones contradictorias de los hechos, todos los días decía una cosa diferente y aseguró que se le fue la mano”, reveló.

Luego de un estudio forense se conocieron más detalles sobre el macabro asesinato de la universitaria de 26 años. “En la misma casa donde la mataron, que es la casa de un fiscal, los forenses encontraron el martillo con que la asesinaron, después hallaron un zapato de Lía y unos obreros dijeron que vieron al homicida cuando salió del lugar en donde la enterró”, recordó.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN