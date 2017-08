“Es jodido cuando uno no juega”: Ricardo Delgado

Ricardo Delgado aseguró estar dispuesto a jugar más para el equipo y confía volver a la titular ‘verdiblanca’.

Desaliento es lo que irradia el rostro del atacante del Valledupar Fútbol Club, Ricardo Delgado, quien en los últimos partidos estuvo marginado del grupo principal del equipo.

El técnico ‘verdiblanco’ Wilberto Pana no lo tuvo en cuenta para los partidos ante Barranquilla y Llaneros, además en juegos atrás venía como suplente. El mismo entrenador aseguró que “mientras el jugador no sea más colectivo y piense más en equipo, no encajará en su sistema táctico”.

Y en efecto, Ricardo Delgado está lejos de la titular lo que refleja su preocupación y asegura que “es jodido cuando uno no juega, uno como jugador siempre quiere estar en la cancha”. Lo cierto es que el delantero es uno de los más productivos del equipo, tal como lo demostró en las últimas tres temporadas cuando el equipo estuvo al mando de David Pinillos.

“Un poco preocupado y triste porque yo vine fue a jugar y de hecho venía haciendo las cosas bien, después del partido ante Llaneros hablé con el profesor Pana, me explicó las circunstancias y yo me comprometí a ser más colectivo, él tiene toda la razón. No todos los técnicos piensan iguales, algunos les gusta mi juego y me apoyan, a otros no. Acá lo importante es el bienestar del equipo, voy a intentar trabajar como el profesor quiere porque tengo muchas ganas de jugar, pero hay que sentar cabeza. He bajado de peso y estoy en perfectas condiciones físicas y futbolísticas”, aseguró Ricardo Delgado.

Sobre los rumores de una presunta división en el grupo por el tema de Delgado, el mismo jugador los desmintió. “Que yo sepa no he escuchado nada al respecto, a no ser que alguien le haya dicho al técnico o a las directivas que si yo juego, no juegan ellos, de eso no tengo conocimiento. En el juego contra Pasto tuve unas diferencias con Martín Arzuaga por una pelota que le negué, pero esas son cosas del fútbol que quedan en la cancha y nada más”, reconoció.

Sin ganar

Dos puntos de nueve posibles en condición de local connotan el pobre rendimiento matemático del equipo ante su afición. Le cuesta ganar y siempre termina asediado por el rival. Hay un embrujo futbolístico que permite seguir ‘atollado’ en la tabla de posiciones.

Análisis

¿Por qué esa situación? El comentarista deportivo Yimis Núñez habló sobre la crisis del Valledupar Fútbol Club. “Faltan más alternativas de ataque, darle al jugador una funcionabilidad diferente, por momentos el equipo se estira demasiado y queda muy largo y el profesor Pana debe trabajar sobre eso. A Martín Arzuaga lo están utilizando en el centro del área y siempre le están tirando pelotazos que la mayoría de las veces gana la defensa que viene de frente, mientras que Arzuaga está recibiendo de espalda”.

Respecto al tema de Ricardo Delgado, el cronista deportivo dijo: “soy muy respetuoso de las decisiones del técnico, Delgado es un jugador importante porque lo ha demostrado, ojalá se den las cosas para que vuelva al grupo principal, las partes deben dialogar porque es un delantero que tiene remate, regate, decisión y gol; le puede dar la mano al Valledupar en estas instancias complicadas por las que atraviesa el equipo”.

El próximo sábado, los ‘verdiblancos’ visitarán a Atlético en la sexta fecha del Torneo Águila correspondiente al segundo semestre.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN