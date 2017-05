“El equipo se nos quedaba en los últimos veinte minutos”

Wilberto Pana seguirá como técnico del Valledupar Fútbol Club.

Después del fracaso del Valledupar Fútbol Club en el primer semestre de 2017, en el que fue eliminado tanto del Torneo Águila como de la Copa Colombia, el técnico verdiblanco, Wilberto Pana, habló con EL PILÓN para entregar detalles sobre la mala campaña del equipo.

El entrenador reveló los nombres de los seis jugadores que hasta ahora no continuarán con el cuadro vallenato, además del por qué el equipo se quedaba literalmente sin gasolina en el los últimos 20 minutos.

Con la cabeza fría y con la tranquilidad de estar en vacaciones, el orientador pacífico cree que el término fracaso no debería utilizarse porque “también hubo cosas importantes por rescatar en medio de tantas adversidades”.

Wilberto Pana asumió el cargo como técnico del Valledupar Fútbol Club desde el pasado 29 de marzo luego de la salida de David Pinillo. El cesarense dirigió en 2007 al Girardot Fútbol Club, hoy Fortaleza. Luego, por dos años, estuvo al frente del equipo Sub 20 del Valledupar. “Yo llevo 24 años en el fútbol y he ganado mucha confianza, es un reto estar al frente del Valledupar en donde hay jugadores de experiencia”, aseguró.

EL PILÓN: ¿Cómo analiza usted el fracaso del Valledupar Fútbol Club durante el primer semestre?

Wilberto Pana: Yo no diría fracaso porque en medio de tantas adversidades hay que rescatar aspectos importantes. Es cierto, no fueron los resultados que se esperaban, tuvimos muchos jugadores lesionados, pero hay que resaltar que los de la sub 20 aprovecharon la oportunidad y respondieron cuando los necesité. Este es un proyecto serio y somos conscientes de que hay que mejorar para el próximo semestre. Valoro mucho el caso de Oñate, un jugador que estaba literalmente marginado del equipo y terminó siendo titular.

E.P: ¿Qué hay que mejorar?

W.P: En no equivocarnos con los refuerzos que vengan para que los resultados sean los mejores. El fútbol es de resultados por eso debemos tomar la mejor decisión, los que vengan deben aportar. Hay que trabajar fuerte en que el equipo sea más dinámico y rápido, eso es lo que trato de inculcarles a los jugadores.

E.P ¿A parte de las lesiones, cómo justifica usted los malos resultados del equipo durante el primer semestre?

W.P Hubo muchos partidos en que el equipo se cansó en los últimos 20 minutos. No quiero decir que había una mala preparación física porque destaco el trabajo del profesor Gustavo Sánchez. Tuvimos que jugar tres partidos por semana casi que con la misma nómina porque había muchos jugadores lesionados y eso es un desgaste enorme. Armando Carrillo y Javier Araújo no los tuvimos en su plenitud. No pudimos contar cien por ciento con Luis Moreno, Andrés Uhía y Jhonny Buelvas porque siempre estaban lesionados y eso no es culpa de nadie. Incluso recién salidos de una lesión tenían que jugar enseguida precisamente por la falta de jugadores. Hay que mejorar muchas cosas por eso hay que trabajar duro para lo que se avecina.

E.P: ¿Qué jugadores no continuarán en el equipo?

W.P: Son seis jugadores, en primera instancia se habló con Óscar Santos, Deiner Cetré, Luis de la Hoz y Jairo Umaña, tampoco contaremos con el arquero José Bassa y Luis Iriarte quienes no seguirán en el equipo. Hay que traer un volante de primera línea y otro de recuperación; un arquero, un lateral izquierdo y otro delantero.

E.P: ¿Cómo garantizar que no se repetirá el fracaso del primer semestre?

W.P: Todos somos conscientes que para el próximo torneo no debemos tener margen de error y no debemos equivocarnos. La afición debe ayudarnos porque este es un trabajo de todos. Ahora es cuando debemos estar más unidos, los directivos tienen las ganas de sacar el equipo adelante y debemos hacerle eco a esas ganas.

E.P: ¿El equipo cambión cuando usted reemplazó al técnico David Pinillos?

W.P: Yo soy muy respetuoso con el trabajo de David Pinillos, siempre respaldé sus decisiones. Me gusta que los dos laterales salgan al ataque, ser ambiciosos y apostarles a los relevos, me gusta tener la pelota y no negociarla.

E.P: ¿Qué significa trabajar al lado del preparador físico Nobel Zúñiga?

W.P: Me impresionan mucho sus conocimientos. Siempre quise que el cuerpo técnico fuera de la región y lo logramos. Tuve la oportunidad de compartir con él en muchos seminarios y es una persona muy preparada.

Por Nibaldo Bustamante / EL PILÓN.