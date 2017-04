En la urbanización Montecarlo padecen por escasez de agua

Los residentes de la urbanización se ven obligados a recolectar el líquido preciado en todo tipo de recipientes para poder llevar a cabo sus labores diarias.

Algunos barrios de Valledupar se siguen enfrentando desde hace varios días a un desabastecimiento gradual de agua, lo que ha provocado el descontento de sus pobladores, que se ven obligados a buscar el líquido en sectores vecinos.

Es el casa de la Urbanización Monte Carlos, en el suroriente de Valledupar, donde ha dejado de llegar el agua de manera continua desde hace un par de semanas, por lo que varios usuarios del sector se han reusado a pagar las facturas hasta que no les mejoren el servicio.

“Uno funciona es con el agua y lastimosamente en este sector es constante la falta del agua en nuestras plumas, nos abastecemos algunos días con el tanque elevado, pero no es suficiente; a mí me tocó instalar una motobomba para poder recibir agua con mayor presión, de no ser así duraría todo un día haciendo las labores domésticas de mi hogar”, dijo Yinibet Sabino, una de las residentes de la urbanización.

La instalación no es una solución para esta comunidad porque con estos aparatos se les incrementa el valor de las facturas de energía, por lo que exigen una pronta solución de Emdupar.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN

Foto: MONTECARLOS

Pie de foto: Los residentes de la urbanización se ven obligados a recolectar el líquido preciado en todo tipo de recipientes para poder llevar a cabo sus labores diarias.