“En dos semanas estaré listo para volver”: Marimón

CORTESÍA/EL PILÓN Jesús Marimón entró en la recta final de su recuperación.

“En tres semanas estaré con el equipo principal, estoy totalmente recuperado, gracias a Dios la lesión evolucionó de la mejor manera”, aseguró el volante vallenato del Once Caldas, Jesús Marimón, quien por más de seis meses estuvo alejado de las canchas por culpa de una ruptura de ligamento cruzado anterior, un esguince grado tres de ligamento colateral y una fractura de los platillos tibiales, que sufrió en julio de 2016 durante un entrenamiento.

Desde entonces, Marimón vivió su propio drama, sin embargo, tuvo fortaleza mental para superar su mal momento. “Estoy muy tranquilo y cómodo con los trabajos de recuperación, ya comencé a hacer labores específicas con balón, giros y saltos, no estoy en un 100 por ciento, pero creo que para la cuarta o quinta fecha estaré a disposición del profesor”, anunció el exjugador del Real San Martín de Valledupar.

Recordó que “fue una lesión en la que no hubo mala intención, me estrellé en una jugada normal con Luis Arboleda; yo le punteé la bola, él llegó tarde y nos chocamos rodilla con rodilla y esta se me fue hacia atrás, lo importante es que son situaciones que lo ayudan a madurar a uno y a ser más cuidadoso en un mano a mano”.

El técnico Hernán Lisi habló con el jugador y le anunció que estará en los planes del equipo albo. “El técnico me dijo que no me desesperara, que no me afanara porque iba a contar conmigo, eso me llena de alegría porque quiero volver a jugar.

Por Nibaldo Bustamante /EL PILÓN