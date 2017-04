Empleados de Aseo del Norte protestan por despidos masivos

Empleados reclaman por despido masivo en Aseo del Norte.

Alrededor de 200 trabajadores de Aseo del Norte de Valledupar protestaron ayer por una aparente ‘masacre laboral’ en la empresa. Se trata de escobitas, recolectores de basura y conductores de carros recolectores, quienes la tarde de este lunes hicieron un plantón en las afueras de la sede de la empresa encargada del aseo en la ciudad.

“Estamos protestando porque Aseo del Norte inició una masacre laboral, va a despedir 108 trabajadores y ya van 27 sin empleo. En esta ciudad faltan fuentes de empleo, como es posible que dejen sin trabajo a tantas personas, ellos nos dicen que la orden viene de Medellín”, dijo Taner Amaya, vicepresidente del sindicato de trabajadores de Aseo del Norte.

Los protestantes manifestaron que ante la falta de respuestas por parte de Cristian Martelo, gerente de la empresa prestadora del servicio de aseo, decidieron alzar la voz y paralizar las labores.

“El señor Cristian Martelo nunca le da la cara a los trabajadores, lo que hace es tratarnos mal e imponer leyes, que tipo esclavista que no queremos soportar; somos personas que trabajamos honestamente durante muchos años para la empresa y no es justo lo que nos quieren hacer”, agregó el líder sindical.

Al respecto, Cristian Martelo aclaró que: “Hoy estamos haciendo la denuncia pública de la forma irregular con la que algunos trabajadores de la empresa accedieron a un fondo de cesantías para el retiro de la misma sin el lleno de los requisitos legales; estamos hablando de 108 que se vieron inmersos en esta situación, tres de ellos son administrativos y 105 de la base operativa”.

Según declaraciones del gerente, la irregularidad se dio al momento en el que un trabajador, al intentar acceder al fondo, no cumplía con los requisitos básicos.

“Nos llaman para conciliar si efectivamente expedimos o no el documento y ahí se inicia todo un proceso de investigación de manera regular por nuestra parte para revisar la irregularidad que se presentó con el retiro del trabajador”, manifestó Cristian Martelo.

“En las cuentas hay más de 100 millones de pesos retirados por parte de los empleados, que si bien es cierto ese recurso les pertenece, se debía hacer de una manera legal y expedita con autorización de la empresa como lo ordena la ley”, puntualizó el funcionario.

Como una falta grave consideró el gerente el proceder de los trabajadores y ante la situación, asegurando que se implementarán las normas del reglamento interno de la empresa y del código sustantivo del trabajo.

“Es una falta considerada muy grave y la empresa se ve abocada a tomar una decisión, que aunque no es la mejor, no podemos tomar la decisión con algunos sí y con otros no, la dosimetría que se aplica en estos casos es la justa causa”, agregó.

Por último explicó que hay un plan de contingencia para que la ciudad no padezca con la recolección basuras, ante el cese de actividades que anuncian los trabajadores.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN