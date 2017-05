Elder Dayán y Rolando Ochoa, una nueva historia en el vallenato

Foto cortesía.

Ambos han atravesado uno de los momentos más duros de su vida, Elder ha perdido un hermano de sangre que lo acogió orgulloso desde el primer momento que lo conoció. Rolando, por su parte, perdió un compañero, un amigo, un hijo con el que sorteó duras batallas musicales y con el que escaló empinadas montañas que los consagraron como unos de los mejores exponentes del folclor vallenato.

Hoy al cumplirse un mes de la partida de ‘El Gran Martín Elías’, su hermano y su compañero han anunciado su unión musical, Elder acoge la experiencia y el liderazgo de Rolando, y este acoge el carisma y el talento del integrante de la dinastía Díaz.

Después de la partida inesperada de Martín, fueron muchas las especulaciones que se tejieron alrededor de estos dos artistas, quizás porque los seguidores de Martín ven en Elder Dayán las aptitudes para que sea él, quien alce la bandera que honrosamente hondeo el ‘Terremoto musical’ después de la partida de su papá.

Y las especulaciones se hicieron realidad, el viernes a través de las redes sociales Rolando le dio la bienvenida a Elder Dayán, su manager y tres de sus músicos a la agrupación musical que conforman la banda que acompañó durante su carrera musical a Martín Elías.

“Está familia hoy te recibe con los brazos abiertos no a remplazar si no a ganarte con el talento que Dios te dio, un público, muchos corazones que desde hoy empezaras a conquistar con tu talento. De mi parte y de parte de todos los muchachos queremos decirte que cuentas con todos nosotros, y que sabemos que el camino no será fácil; muchos te querrán otros no, pero entre el no y el sí de la gente, hay algo más importante y es un Dios que jamás nos ha dejado solos y siempre por grande que ha sido la batalla, la hemos superado y no creo que esta sea la excepción”. Escribió el artista, quien además le dijo: “no mire a los lados, no escuche a los que te quieren ver apagado, mire a su frente y conviértase en un guerrero de tiempo completo, que tienes un país que conquistar y no es fácil pero con perseverancia lo lograremos vamos pa’lante”, escribió como mensaje a la foto de la nueva banda.

Juan K Vega (manager), Juan Manuel (el timbalero) y Eric Escobar (corista) no continuarán en el proyecto musical, según reveló Ochoa, porque ya tendrían conversaciones adelantadas para nuevos proyectos. “Tomaron de pronto decisiones porque ya tenían unos proyectos definidos, como es el caso de Erick (corista), quien quería armar su banda, el caso de ‘Juanma’, creo que va con un grupo de champeta a tocar batería”, dijo Rolando.

El hijo de Calixto Ochoa es catalogado hoy como uno de los mejores acordeonero, porque todo lo que hace lo convierte en éxito. Él es respetuoso del calificativo y prefiere dejarle su vida a Dios. Define su estilo basado en el libro Corintios de la Santa Biblia: tres cosas durarán para siempre; la fe, la esperanza y el amor.

Conocedor de esto, Elder Dayán no dudó en aceptar esta nueva oportunidad que seguro le abrirá muchas puertas, en diálogo con NUESTRO FOLCLOR dijo: “en medio de esta dolorosa situación y a pesar de lo difícil que será superar la partida de Martín, pero recibo esta unión con Rolando de la mejor manera, feliz de poder llevar el legado de mi dinastía”.

El joven de 23 años aseguró que escribirá una nueva historia de mucho trabajo, unión, aprendizaje “esperamos que salga la producción de mi hermano Martín y para el mes de agosto iniciaremos el proceso de la grabación de su propia producción”.

Así lo reafirmó Rolando, por ahora estarán cumpliendo con los compromisos. “En junio y julio hay mucho trabajo, eventos en los que han pedido fechas para diciembre, se está haciendo un balance para nosotros empezar la respectiva grabación sin dejar de llevarles la música de Martín, no queremos que esa música se olvide”, manifestó el acordeonero.

Elder, que sueña en grande al lado de Rolando, se proyecta como los anteriores compañeros del hijo de Calixto. “Siempre hay que luchar por los sueños y hacer todo lo posible para alcanzarlos”, concluyó.

Según dio a conocer Rolando, ‘Sin Límites’, la producción musical que dejó grabada Martín Elías y al que el acordeonero le dio los últimos detalles ya está en manos de la Sony Music, casa disquera de los artistas. “Cumplí con entregar el disco en la fecha que ellos me pidieron, pues me han llamado para algunas correcciones que hubo que hacer de sonido, pero ya ellos tienen todo allá en sus manos, ya es en el tiempo que ellos quieran, que ellos decidan qué es lo mejor, ellos lo sacarán”, indicó.

Rolando y Elder Dayán tienen claro que se viene una dura etapa de trabajo ambos cumplirán con compromisos que estaban estipulados para luego iniciar su propio trabajo.

“Se viene una temporada donde yo tengo que cumplir con la Sony, de pronto de hacerles unos lanzamientos del CD nuevo de Martín, tampoco vamos a dejar el CD de Martín abandonado, una producción que hicimos con tanto cariño”.

Los contratos ya comenzaron a salir y su agenda musical, poco a poco, a llenarse de eventos. Es por eso que la nueva banda no para los ensayos, el viernes cumplieron un compromiso en Norte de Santander y el próximo 26 de mayo actuaran en Barranquilla, en un homenaje a Diomedes Díaz.

‘Sin Límites’

El álbum, que fue grabado en Valledupar, incluirá 12 canciones de los grandes autores de la lírica vallenata, entre estos Rolando Ochoa. Otros como Omar Geles, Fello Zabaleta, Sergio Luis Rodríguez, entre otros, también plasmaron su huella en ‘Sin Límites’.

Este es el listado de algunas de las canciones que vendrán en el nuevo álbum ‘Sin Límites’.

1. La eléctrica – Omar Geles

2. O te acuso con Dios – Omar Geles

3. Al fin llegaste tú – Diego Daza

4. El ton ton – Rolando Ochoa

5. Bendito corazón – Rolando Ochoa

6. Báilame – Rolando Ochoa

7. Fundillo loco – Joe Arroyo

8. El cantante – Martín Elías

9. El mismo cuento – Jhon Mindiola

10. Labios negros – Fello Zabaleta

11. Un viva al amor – Sergio Luis Rodríguez

12. (Faltaría) – Tico Mercado