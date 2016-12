¡‘El Trencito’ arrolló en Japón!

Cuatro visitas a la lona de su rival, fueron suficientes para que el boxeador copeyano Pablo ‘El Trencito’ Carillo se alzara con la victoria por nocaut en el segundo asalto ante el tailandés Jakaphan Saengthong.

A las 5:00 de la mañana de este jueves, hora colombiana, el pugilista cesarense levantó los brazos en Osaka, Japón ante un contendor que fue blanco de la fiereza del colombiano, quien salió a proponer desde el primer round del combate.

El asalto inicial fue de total dominio de Carrillo quien en dos oportunidades envió a la lona al asiático. Literalmente la campana salvó al tailandés del nocaut en la primera vuelta; en el segundo, ‘El Trencito’ siguió arrollando y por tercera vez tumbó a Saengthong; sin embargo, el oriental volvió a levantarse, pese al fuerte castigo que recibía por parte de su rival.

En mal estado, el tailandés continuó el combate, mientras que el copeyano insistió en su boxeo ofensivo y aguerrido a través de rectos y ganchos hasta cuando el referee decretó el final del pleito luego de que Carrillo conectara un recto a la cabeza de su rival.

“Pensé que lo iba a noquear en el primero, pero lo salvó la campana, salí a proponer y lo tumbé dos veces en el primer asalto, estos boxeadores asiáticos son guerreros, son unos robles, en el segundo lo tumbé dos veces más con un golpe casi que en la parte de atrás de la cabeza, él alcanzó a meterme una mano que la sentí bastante, pero mi preparación fue muy excelente, demostré capacidad y condiciones producto del trabajo que se hizo durante cinco meses”, dijo Pablo Carrillo.

Con esta victoria, el cesarense llegó a 21 celebraciones en 25 peleas profesionales, acumula cuatro derrotas. En tierras japonesas fue su tercer triunfo de las cuatro peleas realizadas en suelos orientales. Acumula 13 combates ganados por la vía rápida.

“Ahora voy a descansar dos semanas, para alistarme para lo que viene, este año vienen cosas grandes para mi vida, ya mis empresarios comenzaron a moverse para tratar de conseguir una pelea, bien sea por título asiático o por título mundial, lo importante es que estoy centrado en mi objetivo, aún no he ganado nada pero el 2017 será un año de oportunidades que no hay que desperdiciar, para eso hay que trabajar más duro. Esta victoria es para Colombia, para mí pueblo El Copey y para toda esa gente que hace fuera desde la distancia”, puntualizó Pablo ‘El Trencito’ Carrillo.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN