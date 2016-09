El Sí lidera las encuestas en las redes sociales

Según encuestas, si las elecciones del plebiscito fueran en este momento el Sí sería el ganador. Foto: referencia.

Según el reciente análisis de la Unidad de Periodismo de Datos de MileniumGroup, las redes sociales siguen reflejando las tendencias de conversación y opinión de los colombianos frente al tema de la paz.

Desde el anuncio del acuerdo realizado el 24 de agosto al 1 de septiembre son 12.256 personas las que han posteado en las conversaciones online a favor del Sí vs 4.534 por el No.

Este análisis toma como base las conversaciones de los colombianos en redes sociales y viene midiendo semana a semana el pulso a los comentarios y menciones sociales que se hacen del tema de la paz.

El Sí ha estado siempre sobre el No, excepto el 29 de agosto que el No superó al Sí por primera vez. Ese día se realizaron 3.806 conversaciones en favor del Sí frente a 6.605 conversaciones por el No.

De igual manera sucede con otras encuestas realizadas en el país, donde el Sí lleva una amplia ventaja sobre el No, con mayor participación en la Región Caribe, donde si el plebiscito se llevara a cabo en estos momentos, el 74,3% de los ciudadanos votaría a favor de los acuerdos entre el gobierno y las Farc para terminar el conflicto armado, contra un 22,8% que los rechazaría.

Ante esto el senador Roy Barreras, durante su visita a Valledupar dijo a los medios de comunicación que aunque la mayoría de los colombianos están con el Sí, no significa que ya hayan ganado y que no se pueden confiar.

“Yo quisiera de que Colombia entera estuviera con el Sí pero comprendo las dudas y preguntas de quienes aún están con el No, pero bienvenidos al Sí, démosle todos un chance a la paz y el domingo 2 de octubre ese voto que salva vidas hay que ir a ponerlo en la urna”, dijo el Senador del Partido de la U.

Barreras recordó que la guerra cuesta más que la paz, y que solo siete días de guerra permitiría pagar todo lo que cuesta la reincorporación a la paz y a la sociedad de quienes van a dejar las armas para siempre.

“Por eso trabajamos en estas campañas de pedagogía y ojalá las encuestas fueran 100% a favor del Sí, de la vida y de la paz”, acotó.

La Costa Caribe es la zona del país en la que más apoyo tiene la aprobación del plebiscito por la paz, según el Opinómeto de Datexco, según el cual el 74,3% de los encuestados que anunciaron que van a votar este 2 de octubre está a favor del Sí y únicamente un 22,8% apoya el No.

Andreina Bandera / EL PILÓN

