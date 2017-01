El Runrún vallenato

¡De papá a hijo!

NUESTRO FOLCLOR conoció sobre una diferencia entre el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, y su secretario de Cultura, el cantante Miguel Morales. El hecho generado porque supuestamente Morales no hace seguimiento a las noticias del mandatario en sus redes sociales, sirvió hasta para que lo sacaran del grupo de whatsapp en el que están todos los secretarios de la administración municipal.

Pero el inconveniente no quedó ahí. Al notar la actitud de Ramírez Uhía, Miguel Morales se fue hasta el despacho y lo buscó para hablar, pero no lo hizo como alcalde y secretario, le advirtió que iban a charlar de “papá a hijo”, porque él lo consideraba como un hijo más de su hogar, ya que el alcalde frecuentaba la casa de Morales en las épocas cuando grabó la canción ‘Esclavo del recuerdo’, obra de su hijo Kaleth Morales. ¡Tranquilo ‘Migue’, usted es un caballero, no renuncie!

Se casó Iroky

Sonaron campanas de boda en la farándula vallenata. El actor y animador, Iroky Pérez se casó con Ángela María Serrano Castilla, en un acto muy cerrado que se organizó en días pasados en Valledupar.

El acto fue civil y después hubo una recepción para los familiares del hijo del locutor, Jaime Pérez Parodi, en un reconocido restaurante de Valledupar. Iroky había anunciado el compromiso formal, con entrega de anillo, el 9 de diciembre y 19 días después contrajo matrimonio. El padrino de bodas fue su hermano, el también locutor Korak, quien ofreció una serenata cargada de vallenatos y música cubana. El abogado Mario Daniel Fonseca asesoró a la pareja en los preparativos jurídicos.

Bajo perfil

En diciembre pasado se conoció la salida de Heriberto ‘Genovevo’ Agudelo, como mánager de Grupo Kvrass. También se supo que fue una decisión tomada por él a pesar de que los líderes de la agrupación ya tenían pensado sacarlo para llevarse a Eliécer Vargas para que tomara el timonel del proyecto, como se está cumpliendo en estos momentos.

‘Genovevo’, además de trabajar en la parte musical es ingeniero Ambiental y ejecutó un contrato con Corpocesar en Valledupar, lo que tenía callado y ha mantenido bajo perfil es su conducción frente al proyecto del cantautor Jhon Mindiola, quien había anunciado a Ramiro Padilla como mánager y en menos de 30 días se conoció de su renuncia.

¡‘El Pulmón’ no canta!

Con bombos y platillos se anunció la grabación Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta y el rey de reyes, Gonzalo Arturo ‘El Cocha’ Molina. Se dijo que para finales de diciembre saldrían al mercado tres canciones, de la autoría de Aníbal Velásquez, Luis Durán Escorcia e Iván Calderón.

Pero cuando llegó la hora de terminar la grabación, con el canto, ‘Poncho’ se escondió y comenzó a sacar excusas por una alergia respiratoria que lo aquejaba. No ha querido cantar las tres canciones, se desapareció de los estudios y dejó a Erick Escobar, el productor, con el trabajo en un 80 por ciento listo. Dicen que fue Jorge Oñate quien lo hizo reversar el lanzamiento, ¿O fue Iván Villazón? Lo único creíble es que Zuleta se corrió y dejó a sus seguidores esperando, como las novias de Barranca.