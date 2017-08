El cura que tiene molestos a los feligreses de Patillal

15 bancas de madera que fueron adquiridas por la comunidad de Patillas desaparecieron hace varios días y sus habitantes le piden al párroco de la iglesia una explicación. SARA MAESTRE.

Hace varios días la comunidad católica del corregimiento de Patillal notó que hacían falta algunos utensilios que con esfuerzo se habían comprado hace varios años para la adecuación de su parroquia, algunos donados por creyentes, como las bancas, manteles, santos y abanicos.

Según manifestó Carmen María Orozco, colaboradora de la iglesia desde hace diez años, el sacerdote Juan Ricardo Betancur, oriundo del departamento de Antioquia, tomó 15 bancas de madera, sin informar a la comunidad, y hasta ayer no las había devuelto al templo.

“Dicen que las bancas se las llevó para el corregimiento de Atánquez, donde él también oficia la eucaristía hace un año pero no puedo afirmarlo, lo único que sé es que un día cualquiera tomó las bancas y se las llevó y dejó fue unas sillas plásticas sin pedir permiso a la comunidad, la cual ha sido la responsable por muchos años de adquirir y cuidar las cosas de la iglesia”, explicó Carmen María Orozco, quien es la encargada de arreglar la iglesia antes de que llegue el sacerdote a oficiar la eucaristía los domingos.

Los patillaleros inconformes le pidieron explicación al sacerdote Betancur sobre lo sucedido con las bancas y algunos manteles que ya no están en el templo, pero este no les ha respondido.

“El domingo pasado le preguntamos después de que acabara la eucaristía sobre las bancas que no estaban pero no nos respondió y se fue”, contó Orozco.

Álvaro Vallejo, corregidor de Patillal, expresó a EL PILÓN que supo de lo ocurrió e intentó a hablar con el sacerdote pero no fue posible por eso se dirigió a la Curia de Valledupar, donde pudo hablar con el padre Dorian Rocha.

“El padre Dorian me contó que con lo que pudo hablar con el otro padre las bancas, las habría llevado hasta el corregimiento de Atánquez puesto que una familia de Patillal iba a donar unas nuevas, pero él no nos ha dado su declaración”, argumentó Vallejo.

Agregó que no ha habido empatía entre el representante de la iglesia y la comunidad, puesto que al parecer ha querido cambiar varias tradiciones del pueblo, como la realización de las primeras comuniones en vísperas de las fiestas patronales y la utilización de la banda durante la procesión.

EL PILÓN intentó comunicarse en varias ocasiones con el padre Juan Carlos Betancur, quien no quiso hablar con este medio vía telefónica y no fue posible ubicarlo personalmente, evadió todos los intentos de comunicación.

La iglesia de Patillal que fue consagrada el 21 de diciembre de 2008 en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de Patillal, por Monseñor Oscar José Vélez Isaza, obispo de Valledupar.