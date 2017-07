El Cesar, eje estratégico de Diamante Caribe

La alta tasa impositiva sobre las empresas, la corrupción y el déficit en infraestructura, son algunos de los aspectos que inciden en el poco avance en competitividad que ha presentado Colombia durante el último año. Ante ese panorama, la estrategia ‘Diamante Caribe y Santanderes’ le apunta a fortalecer la economía nacional mediante una estrategia de desarrollo entre los departamentos de la región Caribe y los Santanteres.

El ‘Diamante Caribe y Santanderes’ es una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional a través de Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial) que cuenta con el liderazgo compartido de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Santander. Este proyecto busca generar desarrollo en este territorio, enfocado en la innovación, utilizando la tecnología digital.

Findeter hizo un convenio con la entidad española ‘Fundación Metrópoli’, una institución internacional que contribuye a la innovación y al desarrollo de las ciudades y territorios, colaborando para ello con el sector público y privado la cual desarrolla su actividad aplicando los conceptos y la metodología de los territorios inteligentes, aquellos que son capaces de definir un proyecto de futuro a partir de sus componentes de excelencia, la cual desarrolló toda la estrategia de intervención sobre la costa Caribe y los Santanderes, aprovechando todo el potencial que existe en este sector.

Se escogió el Caribe colombiano por ser un espacio con singulares oportunidades a futuro derivadas de sus potencialidades y de su estratégica situación. Los Santanderes por su parte son departamentos con un perfil complementario a los del Caribe y con una tradición de interacción con la costa. Conjuntamente, el Caribe y los Santanderes conforman un territorio con 14 millones de personas e importantes activos.

“Se tomaron para cada uno de los departamentos y particularmente para cada una de las capitales de esos departamentos una serie de proyectos que buscaban el objetivo del desarrollo de las ciudades con base en la innovación a través de la tecnología digital”, manifestó Raúl Villegas, coordinador del programa Ciudades Sostenibles de Findeter.

A partir del diagnóstico de los problemas y oportunidades de cada departamento, de sus ciudades principales, y con los resultados de un amplísimo proceso de participación, socialización y difusión, el Diamante identificó oportunidades estratégicas y sinergias entre las distintas ciudades y departamentos desde una nueva escala del territorio.

Estos proyectos estratégicos, consensuados con los líderes de cada ámbito, incorporan iniciativas urbanas y territoriales y las nuevas soluciones que nos ofrece hoy día la tecnología digital.

La ubicación geoestratégica del Cesar permitió identificar que parte de todo este trayecto, que une la energía de este país, todo el río Magdalena y todo el norte de la Guajira, está atravesado por este departamento.

Según Villegas, se identificaron algunos factores que hacen del Cesar un eje estratégico en la generación o transmisión de energía para el país y además de eso un eje importante como ‘agropolis’, que busca aprovechar todo el potencial agrícola que tiene el departamento para que se pueda mejorar la productividad en el campo.

Para Valledupar, se establecieron cuatro proyectos de impacto: El eco bulevar de Simón Bolívar, Ecoparque Río Guatapurí que incluye la recuperación de las cuencas del rio Cesar y el Guatapurí y Agrotec. Estos incluyen una serie de intervenciones de orden urbanístico pensados en la organización de la ciudad en materia de infraestructura.

De acuerdo con Villegas, estas intervenciones al plan de ordenamiento territorial beneficiarían en gran mediada la expansión urbana, el plan metropolitano de desarrollo y se articularon todos esos planes que ya existían para generar una estrategia de intervención sobre el casco urbano de Valledupar. De ese modo, se consideró un cambio en la avenida Simón Bolívar, es decir, la construcción de un Ecobulevar que a medida que se fuese creciendo la ciudad hacia el sur se fuera contemplando su expansión, pero que se volviese el eje comercial más importante de la ciudad.

También se estableció la recuperación del Ecoparque del río Guatapurí, del que ya existen los estudios en fase 1, que fueron entregados por Findeter a la Alcaldía de Valledupar, de cómo sería la zonificación de actividades en la zona urbana que recorre el río Guatapurí, así como la recuperación de esa cuenca y la desembocadura sobre el río Cesar, hacen parte de los proyectos estratégicos.

Este es un proyecto que tiene no solo una caracterización ambiental si no también turística, en cuanto a la recuperación de la cuenca. “Vemos que el río Guatapurí tiene muchos problemas en las medida que pasa por el municipio de Valledupar, que incluso en época de verano no alcanza ni siquiera a llegar a su desembocadura del río Cesar; en la recuperación de toda esa cuenca y en la construcción de un espacio de esparcimiento que atraiga turismo, va a ser muy importante del tema ambiental y económico para el fortalecimiento económico de esta ciudad”, indicó Villegas.

También se encuentra Agrotec, que buscaría la conversión de todo el sur del Cesar, que hoy es rural, en una zona de transformación tecnológica y generadora de valor agregado a través de la tecnología aplicada a lo agropecuario.

“Es construir lo que el diamante se ha establecido como Agrotec, que es una estrategia de conversión de todo el sur del Cesar en una especie de ambiente propicio para el desarrollo tecnológico aplicado a la agricultura y la ganadería, es básicamente multiplicar los esfuerzos que ya se tienen con el CDT ganadero, pero que fuesen aplicados muchos más campos de la agricultura y la ganadería de tal forma que existiese un ecosistema tecnológico pero aplicado a estos temas”, explicó Villegas Ocha.

El objetivo de esta estrategia es que con estos proyectos las capitales de los ocho departamentos tengan una mejoría. “Actualmente Valledupar tiene potencial pero se mantiene rezagado, la idea es que este tipo te intervenciones sirvan para incentivar el turismo para la implementación de mayor espacio público de calidad para el disfrute de propios y de los turistas; que sirva para mejorar todos los corredores comerciales que existen en Valledupar, que se centren o mejor dicho que se establezca la Simón Bolívar Ecobulevar, donde existe gran cantidad de comercio, pero también que pueda asimilarse a otros circuitos parecidos a este, donde se pueda potenciar también todo el tema comercial y lo último es que exista un fortalecimiento en la capacidad de la imaginación de valor agregado a través de la tecnología aplicada al tema agropecuario”, acotó el economista.

Diamante Caribe nació con la intención de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, generando mecanismos de disminución de pobreza y aumento de la competitividad, a través de la participación activa del sector público y privado como principal activo para el éxito de esta propuesta competitiva.

Findeter se hace cargo de toda la labor logística de la presentación de la planificación, no como financiera, si no, como banco de desarrollo en apoyo a las entidades territoriales en la planificación de los territorios, así como en la financiación en los proyectos que susciten a través de la planificación turística.

Sin embargo, Villegas Ochoa resalta que la viabilización de estos proyectos recae sobre todo en la voluntad política y en el musculo financiero de los entes territoriales.

“Que estos proyectos se consoliden, depende de la voluntad de los entes territoriales y de su capacidad financiera. Si un alcalde, si un gobernador tiene la intención, le gusta el proyecto, entiende que la planificación que se hizo es la mejor posible y además su municipio cuenta con los recursos o puede acceder a recursos de cooperación, o tiene posibilidades de solicitar créditos para ellos. Así va a ser la forma de que estos proyectos se hagan realidad, es decir, voluntad política y posibilidades financieras del municipio para que se puedan efectuar todos los proyectos considerados en la estrategia del Diamante Caribe”, concluyó.

¿Sabía usted…

Que el departamento del Cesar tiene una extensión de 22.905 kilómetros cuadrados, que equivalen al 2 % del territorio nacional y al 15 % del Caribe, y una población, según proyecciones de población DANE 2005, de 1’028.890 habitantes, que habitan 25 municipios, incluido Valledupar, su capital.

Cifra

En cuanto a competitividad territorial, el Cesar ocupa el puesto 16 a nivel nacional, mientras que Colombia ocupa el puesto 61 a nivel global.

Diamante constituye una estrategia para:

Aumentar la calidad de vida de los ciudadanos

Mejorar la competitividad de las empresas

Fortalecer el desarrollo económico

Promover la sostenibilidad ambiental

* Diamante Caribe es una iniciativa innovadora en la escena internacional y está considerada como el más ambicioso proyecto de desarrollo territorial en marcha en Latinoamérica.

* El objetivo de Diamante Caribe y Santanderes es mejorar la competitividad y la cooperación entre las ciudades, territorios para hacer de esta región un importante motor de la economía y competitividad en Colombia.