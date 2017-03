El apagón de Electricaribe

Después de varios meses de espera, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la liquidación de Electricaribe. Foto: Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Tras los cuatro meses de intervención de la Electrificadora del Caribe, Electricaribe, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, ordenó ayer la liquidación de la compañía que opera en el Cesar, La Guajira, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre.

Según la Superintendencia, Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad debida. Así las cosas, comenzarán inmediatamente un proceso abierto y competitivo para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la Costa Caribe, en cumplimiento de la misión que la Constitución Política de Colombia les ha encargado.

“Mientras se surten esos trámites, Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en el mercado de la Costa, bajo la administración del agente especial designado por la Superintendencia. Durante esta fase de transición, se redoblarán los esfuerzos para mantener el servicio en la más alta calidad posible, a pesar del avanzado estado de deterioro de las redes de la compañía”, aseguró Mendoza, enfatizando que “hemos dado un paso definitivo para remediar los problemas estructurales que han deteriorado el servicio de energía en la Costa Caribe”.

En las siguientes semanas, un equipo de la entidad, liderado por el superintendente, recorrerá los siete departamentos de la Costa Caribe para explicar los alcances de la decisión adoptada por la Superintendencia de Servicios Públicos y los tiempos del proceso liquidatorio de Electricaribe.

Haciendo memoria

Desde el 15 de noviembre de 2016 la Superservicios tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de la compañía de energía mencionada para hacerle frente a su crítica situación financiera y remediar su deficiente prestación del servicio.

Sin embargo, la Superintendencia consideró que la intervención por si sola no tenía la posibilidad de mejorar la calidad del servicio de energía en la Costa Caribe, puesto que para que esto ocurriera era necesario cuantiosas inversiones orientadas a remediar la obsolescencia de la actual red de distribución de Electricaribe; razón por la cual desde los inicios de la intervención, los expertos de la Superintendencia de Servicios Públicos analizaron si esta empresa estaba en condiciones de hacer las inversiones requeridas para prestar un servicio adecuado.

Para estos efectos, de acuerdo con la Superintendencia, se construyó un modelo financiero que ha permitido predecir, con un alto grado de precisión, los flujos de caja que generará Electricaribe en los siguientes cinco años, donde también se proyectaron, hacia el futuro, los índices de calidad del servicio a cargo de la compañía bajo diferentes niveles de inversión, concluyendo que no estaba apta para seguir operando.

Opiniones encontradas

Esta decisión genera diversas opiniones; mientras que algunos funcionarios públicos la aplauden, otros la perciben con cierta prevención, temiendo que se cambie de nombre, pero siga operando la casa matriz de Electricaribe: Gas Natrural Fenosa.

El senador Faruk Urrutia manifestó que “la decisión de la Superintendencia es totalmente ambivalente si liquidan para que siga administrando o entren en negociación con el concesionario. El gobierno no ha sido el más experto en liquidaciones y operaciones; esto no se puede convertir en un nuevo Salucoop, donde sus usuarios sufren el rigor de las pésimas decisiones gubernamentales y los costeños no podemos seguir padeciendo el actual servicio de energía eléctrica”.

Agregó que “el gobierno tiene que aclararle a la opinión pública qué hicieron los recursos que debían ser destinados a renovación de las redes de suministro y transporte de la Costa, puesto que hoy en día tenemos una red vetusta o muy vieja que presenta una serie de falencias en el suministro de energía. Anunciamos que la Comisión de Seguimiento a Electricaribe se reunirá en Valledupar para que le expliquen al país esta decisión”.

Por su parte, el senador José David Name Cardozo advirtió a través de una misiva que el Gobierno Nacional debe invertir de inmediato cerca de 500 millones de dólares para mejorar el servicio de energía eléctrica en términos de calidad, confiabilidad y oportunidad.

“Durante los últimos cuatro años el Gobierno hizo anuncios alrededor de la ejecución del Plan5Caribe para mejorar el servicio, pero aquí si bien se deben reconocer unas inversiones estas no son ni han sido suficientes para atender los requerimientos regionales. El Gobierno no puede evadir la responsabilidad que significa invertir en el sistema eléctrico de la Costa Caribe, porque no puede esperarse la llegada del nuevo operador para hacer más eficientes las redes, las subestaciones y toda la infraestructura necesaria dentro del objetivo de contar con un excelente servicio”.

El representante a la Cámara, Cristian José Moreno Villamizar, también se pronunció y espera que la liquidación termine completamente con la relación que existe hoy con Electricaribe y con Gas Natural Fenosa.

“La intervención tiene que buscar un operador de red que sea serio y eficiente, que le garantice a la región Caribe la capacidad de prestar un buen servicio. No puede existir la incertidumbre que se está liquidando solo el nombre de Electricaribe y que se abra la oportunidad para que Gas Natural Fenosa preste un servicio que hace 10 años lo vienen prestando de forma inadecuada, deficiente y sin las condiciones de calidad que requiere la población, donde incluso hay hoy un detrimento patrimonial superior a los 65 mil millones de pesos, tal como lo determinó en su auditoría la Contraloría General de la Nación”, acotó.

Entre tanto, otro congresista cesarense, Eloy Quintero Romero, manifestó que este es el resultado del esfuerzo que se ha hecho por cerca de tres años por parte de los veedores públicos, líderes comunales, parlamentarios costeños y de la misma prensa, que ha venido denunciando los atropellos de Electricaribe. “Este es un paso importante, hay que esperar que pasa luego y estar atentos en ver qué empresa tomará las riendas en el manejo de la comercialización de energía en la Costa Caribe. Nos preocupa mucho el hecho que posiblemente la matriz de esta empresa que es Gas Unión Fenosa vaya a capitalizar, cambie la razón social y haga otro Electricaribe, lo que sería muy grave, teniendo en cuenta el precedente de esta empresa; ojalá que el gobierno no tome una decisión como esta”.

En el departamento del Cesar Electricaribe tiene alrededor de 267 mil usuarios, por lo que el gobernador Francisco Ovalle Angarita celebra esta noticia, esperanzado que traigan mejores momentos al servicio de energía de la Costa. “Aspiramos que se mejoren las condiciones en la calidad del servicio y que las inversiones que se hagan sean oportunas y redunden en mejoramiento de redes en muchos municipios del departamento, que hoy en día presentan muchas interrupciones. Queremos que la empresa que tome las riendas de los programas de energización revise el componente de tarifas, teniendo en cuenta que el costo de energía más alta del país está en la Costa Caribe y eso ha frenado mucho la industrialización y los proyectos agroindustriales”, subrayó.

En ese mismo sentido se manifestó el presidente de la Asamblea Departamental, José Mario Rodríguez Barriga, quien recordó que esta iniciativa ha sido propia del partido Conservador. “Ya era hora que liquidaran a esa empresa que ha venido robando a los costeños. Considero que antes de este paso han debido realizar estudios previos para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. La posibilidad que se ventila de que le entreguen al grupo de Unión Fenosa me parecería una acción equivoca porque sería entregarle a los mismos operadores con otro nombre la alternativa y solución de energía en la Costa Caribe. Pienso que debemos abrir una gran licitación pública para que todos los operadores nacionales e internacionales tengan opción de operar aquí”.

En Valledupar la empresa tiene aproximadamente 184 mil usuarios y la Personería Municipal era una de las principales receptoras de las quejas por mal servicio.

“El trabajo que adelantamos los personeros de la Costa en esta lucha por la dignidad de los vallenatos y de la región caribe hoy tiene sus frutos. Que importante fue ver en esta causa a toda la dirigencia de la Costa unida, en la búsqueda de una solución a uno de los grandes problemas del Caribe. Es importante que el operador que venga esté comprometido con los derechos de los ciudadanos y no con un negocio en particular. Los Personeros del Caribe colombiano celebramos está importante decisión del gobierno nacional. Estamos dispuestos a seguir trabajando por la defensa de aquellos ciudadanos en donde se demuestre violación de los derechos fundamentales”, expresó el personero de Valledupar, Alfonso Campo Martínez.

Servicio de energía seguirá

Esta fue el parte de tranquilidad de Alto Consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa Escaf, manifestado que “con o sin Electricaribe el servicio de energía seguirá siendo prestado en la Costa, ya que la Superservicios administrará temporalmente la empresa mientras se define el nuevo esquema de prestación y se escoge el nuevo aperador. Lo que debemos tener claro es que no mejorará inmediatamente, pues es claro que un rezago en materia de infraestructura”.

Explicó que “el promedio de horas sin luz en el Caribe cuadruplica el promedio nacional, que está en 25 horas al año. La industria y los usuarios se han visto afectados durante muchos años por cortes de luz y un servicio poco eficiente. Esto ha atentado contra la productividad de la región y, en momentos en que Colombia busca mejorar sus indicadores de competitividad, necesitamos un fluido de energía eléctrica constante y de calidad”.

El alto consejero para las regiones confirmó que el proceso que se lleva a cabo con Electricaribe no es una expropiación como han dicho algunos medios españoles, sino que es un procedimiento que existe en todo el mundo ante este tipo de situaciones. Finalmente señaló que desde la Alta Consejería Presidencial para las Regiones “acompañaremos el proceso abierto y competitivo para encontrar un nuevo operador que garantice el servicio que los costeños nos merecemos”.

¿Sabía usted que…

El Gobierno inicia la búsqueda de un nuevo operador que preste el servicio a 2,5 millones de clientes?

