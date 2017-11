El 25 de noviembre se prevé la Mesa Nacional con los arhuacos

Para esta fecha se espera que lleguen a Valledupar el ministro del Interior y otros funcionarios del Gobierno que puedan darles soluciones y respuestas a las solicitudes de los indígenas

Luego de extensas conversaciones entre los líderes de la comunidad arhuaca y funcionarios de la Gobernación del Cesar, se estipuló el 25 de noviembre como fecha tentativa para instalar la Mesa Nacional, donde estén presentes delegados del Ministerio del Interior y otros funcionarios del alto gobierno que puedan darles soluciones y respuestas a las solicitudes de esta etnia indígena.

Así lo aseguró el secretario de Gobierno Departamental, Manuel Rodolfo Márquez, enfatizando que la cristalización de esta actividad dependerá del gobierno nacional.

“Estuvimos dialogando hasta la media noche del jueves con los indígenas arhuacos, tratando de acordar algunas cosas. Aquí lo importante es dejar claro que la protesta que hacen los indígenas no es contra del gobierno regional y local, sino en contra del cumplimiento de acuerdos suscritos por parte del gobierno nacional; esto es lo que ellos han manifestado en reiteradas ocasiones”, acotó.

De acuerdo con el funcionario, el gobernador Francisco Ovalle se ofreció a ser un canal de apoyo para lograr con el Gobierno realizar una mesa nacional. “Es la tarea que venimos haciendo hace más de 15 días, que de manera infortunada se falló por parte del gobierno nacional en la instalación de las mesas el pasado miércoles, por lo que esta protesta social del pueblo arhuaco terminó en plantón en la Gobernación y en el bloqueo de la vía que está al frente de la Casa Indígena. Nosotros respetamos el derecho a la protesta, pero no compartimos las vías de hecho porque tenemos que guardar el orden constitucional”, argumentó.

Aseguró además que la directriz del gobernador es escuchar a los indígenas siempre, concertar tareas y articular lo que esté al alcance de la administración departamental para que la Mesa Nacional se instale lo más pronto posible.

Los indígenas arhuacos solicitan un apoyo para manutención y logística mientras llega la Comisión Nacional. Al respecto, el secretario de Gobierno Departamental anotó: “Nosotros vamos a valorar esta petición porque no estamos obligados a hacerlo; es un tema de voluntad, dejando claro que sigue siendo responsabilidad del gobierno nacional”.

Los querellantes están en la disposición de seguir en la Plazoleta de la Gobernación, pero no quieren estar allí de manera permanente, puesto que no tienen las condiciones para hacerlo. “Nosotros no podemos atender apoyo en la Gobernación y en la Casa Indígena. Se facilita lo que humanamente se pueda en cuestiones de salud y seguridad, pero dentro de las competencias que tiene cada institución”, manifestó Márquez.

