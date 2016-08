El Jabo, Guacoche, Los Corazones, Patillal, San José de Oriente en La Paz, Manaure Balcón del Cesar, San Juan del Cesar, entre otros, son los corregimientos que visitan los deportistas aficionados de Valledupar

Hace varios años, Katiuska Mendoza Acosta fue diagnosticada con una enfermedad congénita del corazón, es cardiópata y tiene en su pecho un marcapaso que la ayuda a mejorar su calidad de vida.

A pesar de padecer esta patología, Katiuska trasmite alegría e irradia vida y plenitud, confiesa que su secreto es ser feliz y hacer el mejor deporte del mundo, para ella es manejar bicicleta. Dice que cree que fue la primera mujer en salir a montar bicicleta como deporte junto a los grupos de ciclomontañismo. “Al darme cuenta que era la única, comencé a buscar otras mujeres que me acompañaran, no me parecía fácil salir con 10 y 15 hombres los fines de semana a montar bicicleta”, afirmó.

Hoy en día, ella como la llaman sus amigos más cercanos, es la líder del grupo MTBQueens Valledupar. “Cada vez que veía a una mujer montar bicicleta le decía que montara con nosotros y poco a poco armé un grupo para no sentirme sola. Ya éramos seis y luego se nos ocurrió hacer rutas integrando a los esposos y novios y poco a poco fue creciendo el grupo, hoy en día somos 30 mujeres donde gozamos con el privilegio de que los esposos apoyan, al igual que los hombres de los otros grupos que están pendiente de nosotras cuando tenemos una salida”, manifestó.

Según le explicó ‘Katy’ a EL PILÓN, la idea de pertenecer y ser líder del grupo MTBQueens ha sido lo mejor, a pesar que es una mujer cardiópata, ha sentido el verdadero cambio en su vida y cuerpo, “para mí esto ha sido fenomenal, mi estado físico ha mejorado bastante y el cuerpo, se moldea de manera impresionante, veo los cambios y me enamoras más”.

‘Katy’ aseveró que aunque lastimosamente la ciudad pasa un mal momento en la seguridad, tratan de estar en grupo, “la inseguridad no es impedimento para hacer un deporte, la bicicleta es un deporte completo, me ha gustado porque ayuda a relacionarse con muchas personas. Más de ser un grupo somos una familia, la familia Queens, nosotras nos cuidamos y en la medida que nos podamos ayudar lo hacemos”.

El grupo de las Queens sale a partir de las 5:00 de la mañana, el punto de encuentro es en el puente del balneario Hurtado, donde además de las ‘Queens’ también se reúnen el grupo de los hombres de ciclomontañismo. “No es fácil madrugar pero si se practica este deporte, amanecerás feliz, porque conocerás hermosos lugares en los que respirarás aire puro”, confesó ‘Katy’.

Así como Katiuska, está María Camila Castro, quien inició aproximadamente hace cinco meses de manera recreativa y deportiva, “siempre me ha impulsado cualquier tipo de deporte y en ésta ocasión no fue la excepción”, manifestó la abogada vallenata.

María Camila confesó que como todo inicio es difícil, “el dolor en las piernas al día siguiente, el cansancio, pero sin duda alguna vale la pena activar el cuerpo en torno a una actividad que es absolutamente divertida, sana y llena de los mejores paisajes”.

La joven de 25 años contó que gracias a la bicicleta conoció a un grupo de mujeres que hacen las travesías más llevaderas, “con ellas hemos construido el grupo MTB Queens Valledupar, impulsando a más mujeres a que se sumen a éste deporte”.

Camila dijo que gracias a este deporte, ha conocido lugares maravillosos, los corregimientos que han visitado a través de su bicicleta han sido: El Jabo, Guacoche, Los Corazones, Patillal, San José de Oriente en La Paz, Manaure, Valencia de Jesús y zonas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta, como Pueblo Bello, Las Minas de Iracal, La Mina, Atánquez, Guatapurí, Villa Rueda, también en La Guajira, San Juan del Cesar, El Totumo, entre otros sitios.

“La compañía, los paisajes y las ganas de divertirme invirtiéndole a mi salud hacen que día a día me levante a montar bicicleta”, María Camila Castro.

Los hombres también están en el MTB

Las mañanas en Valledupar se volvieron extremas desde que llegó la moda del ciclomontañismo: hombres y mujeres practican cada vez más este deporte.

Ricardo López, es un oftalmólogo vallenato que practica este deporte desde hace tres años aproximadamente, hace parte del grupo MTB Activos de Valledupar. Dice que le encanta ejercitarse y que el grupo inició con el objetivo de hacer ejercicio y hacer algo diferente en ciudad, “poco a poco fuimos vinculando a más personas, se volvió algo recreativo los fines de semanas donde visitamos corregimientos”, aseguró.

“Lo chévere del ciclismo es que uno conoce lo que no se pensaba conocer, conocemos todos los corregimientos de Valledupar en bicicleta, son pocos los lugares que nos hacen falta por visitar”, afirmó.

Este grupo que son 30 hombres en total, han viajado a Armenia y Cúcuta donde han participado en competencia, otros van por recreación.

¿Qué cuesta practicar ciclomontañismo?

Según expertos, el ciclismo es un deporte que despierta pasión. Una vez se inicia a practicar y a agarrarle gusto, quieres cambiar tu bici por alguna mejor y de mayor resistencia. Fácilmente una de estas puede costar alrededor de unos $30 millones.

Las grandes marcas manejan su versión básica, que se consigue desde $900.000. De ahí todas van mejorando sus referencias, haciendo cambios en el diseño y los componentes.

La lista de las mejores marcas del mundo la encabezan Giant, Jamis, Trek, Scott, Specialized y Gary Fisher. Las italianas como Pinarello, Colnago, De Rosa o Pegoretti también son muy buenas. Lance Armstrong, ganador siete veces el Tour de Francia, y Alberto Contador, último campeón, utilizaron la legendaria Madone de Trek.

Hay referencias con precios que oscilan entre los US$10.000 y US$18.000, más o menos $30’000.000.

¿Qué opinan los especialistas?

Juan Felipe Gutiérrez, médico internista egresado de la Universidad de Cartagena y especialista de la Universidad del Norte, asegura que en términos generales este tipo de ejercicio es muy benéfico. “Es un ejercicio aerobio, significa que toda la energía que se utiliza deriva del metabolismo en presencia de oxigeno habiendo mínima producción de ácido láctico (el principal responsable de los dolores musculares de los días siguientes a la actividad física).

Gutiérrez explicó a este medio que a largo plazo, una persona que lo practique con regularidad va a tener una mayor resistencia y tolerancia al ejercicio, mejor vejez dado que tendrá una mayor funcionalidad y mejor calidad de vida en sus labores cotidianas.

“Yo a todos mis pacientes les recomiendo llevar una vida sana, eso incluye actividad física, dormir bien y comer de forma saludable. Si todos hiciéramos eso, los médicos cada día tendríamos menos personas enfermas”, concluyó.

“No es fácil madrugar pero si se practica este deporte, amanecerás feliz, porque conocerás hermosos lugares en los que respirarás aire puro”: Katiuska Mendoza.

Por Sara Maestre DiazGranados