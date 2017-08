Dos líderes, un excelente convenio

Por: Julio Mario Celedon





Tengo la fortuna de poder conocer de cerca el Convenio vigente entre el Sena y la Universidad del Área Andina, tal cual como conozco a las dos brillantes personas que lideran en el Cesar ambas instituciones, a la doctora Gelca Gutiérrez Barranco la conozco hace más de 25 años, dada mi amistad con su hermano el arquitecto y reconocido artista Éibar Gutiérrez Barranco, y porque además está casada con el empresario José Javier Peña con quien me unen inquebrantables lazos de amistad, casi rayando en la familiaridad. Pero a la Ingeniera además la distinguimos porque brilla con luz propia en su vida profesional; una mujer con una amplia experiencia en la dirección de universidades, son casi dos décadas en las que ella ha estado manejando desde la rectoría con óptimos resultados a dos prestigiosas universidades de la ciudad, primero a la Udes y desde hace un tiempo a la Universidad del Área Andina, en donde los exitosos alcances de su gestión saltan a la vista. Por otra parte, en la dirección del Servicio Nacional de Aprendizaje, seccional Cesar, se encuentra el ingeniero Orlando Saavedra con quien comparto una grande y sincera amistad al igual que con su familia, por más de 30 años, desde nuestros años mozos de colegio, especialmente con Karina y con Paul, mi compañero de bachillerato, camaradería que hemos sabido cultivar y preservar a través de los años, además de que fuimos vecinos por mucho tiempo. Saavedra Zuleta ha adelantado una gestión vanguardista y pulcra en el Sena, con unos altos estándares de calidad, sus excelsas cualidades personales son parte fundamental de su labor profesional, complementándola de manera justa y equilibrada.

Hoy día por designios de Dios, estos dos reconocidos funcionarios están liderando dos entes que le están aportando mucho al Cesar, ambos profesionales excepcionales, con una profunda vocación de servicio, sentido de pertenencia por su tierra y por los organismos para los cuales trabajan, pero lo que más destaco es su profunda fe, ambos son muy creyentes y temerosos de Dios.

Dentro de la gran cantidad de procesos que ellos manejan está el convenio al cual me refiero hoy; para atender el compromiso de formación y como respuesta a la limitación de infraestructura que posee el Sena, se consideró realizar el programa de ampliación de cobertura que consiste en la celebración de convenios con entidades de formación para el trabajo y desarrollo humano y las Instituciones de Educación Superior, en este caso con la Fundación Universitaria del Área Andina. El Sena en su condición de líder de la formación, profesional y del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo -SNFT- en el país, promueve el aprendizaje a lo largo de la vida a través de una decidida política de alianzas y convenios con la Educación media y superior, constituyendo así encadenamientos flexibles para el aprendizaje permanente. Esta es una de las herramientas con que cuenta para impulsar el modelo de formación profesional que requiere el país, mediante alianzas con instituciones públicas y privadas que favorezcan la formación con calidad y pertinencia, claustros de prestigio como la Fundación Universitaria del Área Andina, por eso no es casualidad que los distintos gremios coinciden que los prospectos que allí se forman dan lo mejor de si, en donde quiera que se les permita mostrar sus capacidades, esto no se da por casualidad, sino al empeño y el amor que la rectora de la Sede Valledupar le imprime al proceso, con miras a obtener los resultados que hoy gracias a Dios se están dando y los muchachos que adelantan estudios en ese prestigioso convenio están muy contentos y comprometidos, felicito al equipo de instructores/docentes y al Coordinador Académico, José Alberto Britto Fuentes, por los buenos resultados.

