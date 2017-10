Don Pilo en la educación y religión de Villa Dariana II

¡Buenos días mis queridos lectores!

Como de costumbre ayer me levanté temprano, me puse mi pantaloncito azul y camisa amarilla, para descubrir las hábitos, bondades y problemas de una comunidad de mi bonita Valledupar. Esta vez mis pasos me llevaron a Villa Dariana etapa dos, donde estuve puntualmente en dos sitios diferentes: la institución educativa Discovery Kids y la iglesia evangélica llamada Zarza, dos centros con vocación a la enseñanza, ubicados en este popular sector perteneciente a la comuna cuatro, donde los niños, religiosos y docentes me acompañaron para que conociera su escuela e iglesia.