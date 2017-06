En Don Alberto están cansados de los robos

¡Buenos días queridos lectores!

Hoy estoy un poco molesto y triste por mis amigos de Don Alberto. Resulta que ayer recibí un mensaje de uno de sus residentes donde manifestaba que en su sector están azotados por la delincuencia.

Según me contó el denunciante, que me pidió que no revelar su identidad, en las manzanas 68 y 69 es donde más se ven los atracos a mano armada por hombres motorizados.

Los habitantes de ese sector ubicado en el occidente de Valledupar dicen que la Policía va muy poco al sector y cuando suceden los hechos delictivos, llegan una hora después. “Hay mucha inseguridad en el barrio, uno llama a la Policía y como a la hora es que vienen a aparecer”, me contó el morador de Don Alberto.

Los residentes aseguran que este problema se ha intensificado desde hace un año porque anteriormente era un bario tranquilo donde podían visitar y sentarse en las terrazas de sus casas sin ningún temor.

Espero de todo corazón que no sigan sucediendo estos robos en nuestra ciudad y que los habitantes de los barrios de Valledupar puedan vivir tranquilos como antes, que puedan sentarse en las terrazas de sus casas y visitar a sus vecinos, sin el temor de ser víctima de atracos.