El Sí dobla al No: así arranca el pulso por el Plebiscito en redes sociales

Los medios digitales se consolidan como una de las tribunas preferidas por los colombianos para hablar de la paz. Los más de 12 mil comentarios en redes que se venían haciendo diariamente acerca de este tema, se cuadruplicaron a casi 48 mil, según un informe de la Unidad de Periodismo de Datos de la agencia MileniumGroup.

Las redes sociales son la principal caja de resonancia de las opiniones de los colombianos para debatir el tema de la paz.

Cada minuto se registran en los espacios digitales en Colombia alrededor de siete conversaciones que incluyen la palabra paz, que ha sido tendencia de conversación en redes como Twitter y Facebook durante la última semana y ya empieza a marcar la inclinación que tendrían los colombianos por el Sí o el No en el Plebiscito.

Un análisis hecho por la Unidad de Periodismo de Datos de la agencia de comunicaciones MileniumGroup, que toma como base las conversaciones de los colombianos en redes sociales y que en adelante seguirá midiendo el pulso a los comentarios y menciones sociales que se hagan del tema, da cuenta de la ventaja alcanzada por el Sí en Colombia en los últimos días.

Hasta ahora, ni el acuerdo del alto al fuego bilateral y definitivo anunciado por las dos partes el 23 de junio, ni las activaciones de las campañas por el Sí, presidida por el ex presidente César Gaviria, ni el recorrido nacional por el No, emprendido por el también ex presidente Álvaro Uribe Vélez, habían logrado inclinar la balanza por uno u otro tema en redes sociales.

Analizadas más de un millón de conversaciones en redes sociales relacionadas con el tema de la paz efectuadas 90 días antes al anuncio del acuerdo (del 26 de mayo al 23 de agosto de este año), se evidenció paridad entre quienes tomaban partido directamente por el Sí y quienes lo hacían por el No (durante el periodo la relación fue de casi 1 a 1 con 136 mil comentarios con el Sí incluido contra 103 mil con el No explícito).

Resultados muy diferentes fueron los obtenidos en los últimos días tras el anuncio del acuerdo alcanzado por las partes en Cuba. El 24, día del anuncio, hasta el 28 de agosto, se registraron casi 26 mil menciones con el Sí frente a algo más de 13 mil por el No (para una relación de 2 a 1, que es con la que arranca el pulso con miras al Plebiscito decisorio de octubre próximo).

En cuanto a las frases que más se destacan en las conversaciones por el Sí se destaca la de “Sí a la Paz” y palabras como “Esperanza”, “País”, “Merecen”, “Niños”, “Vivirla” y “Adiosalaguerra”. Mientras que por el No lo que más impacta es la frase ·Pormipaísvotono y palabras como “Farc”, “Acuerdos”, “Mentira”, “Víctimas”, “Curules” y “Seremos”.

Comparativamente, la frase más usada por los partidarios del Sí antes del anuncio del acuerdo era la misma “Sialapaz” mientras que los del No empleaban “ResistenciaCivil”.