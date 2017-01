Disponen lote para arrojar podas en Valledupar

Así permanece el lote ubicado entre el barrio Los Cocos y Amaneceres del Valle.

A pesar del trabajo que adelanta la Secretaría de Gobierno Municipal para la reconversión sociolaboral de los miembros de la Asociación de Carromuleros de Valledupar, el problema con los lotes enmontados siguen significado un dolor de cabeza para algunos de los residentes de la capital del Cesar, al ser estos terrenos focos de contaminación, con proliferación de ratas, cucarachas, mosquitos y otras plagas.

Entre los sectores afectados aparecen Los Cocos y Amaneceres del Valle, pertenecientes a la comuna dos. En ambos barrios es evidente la ausencia de control por parte de las autoridades municipales, quienes obvian el mal estado de la zona, llena de toda clase de residuos.

Residentes de la zona afirman que a cada momento ven pasar a carromuleros que dejan los desechos en el predio que se encuentra al lado del denominado Canal de Panamá. “Esto no se va a terminar mientras a estas personas no se les indique lugares propicios para el arrojo de basuras, este es un tema bastante denunciado no solo por este barrio, sin embargo nadie parece hacer nada”, agregó Luz Daris Fuentes. La residente precisa que cuando los conductores de los carromulas quieren quemar las basuras para abrir campo a otros residuos, lo hacen sin importarles la afectación a la comunidad.

La solución

El jefe de la Oficina de Planeación Municipal, Aníbal Quiroz Monsalvo, dijo que ayer la administración municipal visitó uno de los lotes que serán dispuestos como centro de acopio y disposición temporal de podas, el cual fue propuesto por los carromuleros y está ubicado en inmediaciones de la Feria Ganadera.

“Espacio que no tiene restricción de uso de suelo ya que está arrendando por los carromuleros. En el lote en mención, el municipio hará la respectiva adecuación del espacio con la empresa Aseo del Norte y procederá a eliminar los 17 puntos críticos de la ciudad para que haga la deposición solo en este punto. Con esto se seguirán aplicando comparendos ambientales para que entiendan que no pueden arrojar en cualquier sitio de la ciudad estos residuos de podas”, agregó el funcionario.

