Discusión de abigeato en el concejo de Valledupar

Con poca asistencia de concejales y del gremio de ganaderos de Valledupar, se llevó a cabo ayer el debate del abigeato en los corregimientos del municipio. Foto: Joaquín Ramírez.

A regañadientes se llevó a cabo la primera sesión ordinaria en el Concejo de Valledupar, donde se debatió sobre la inseguridad en los corregimientos del norte y sur del municipio, donde hay problemas de abigeato y robo de pieles de burros.

La sesión estuvo a punto de ser suspendida por la falta de los principales afectados, el gremio de ganaderos y aunado a eso la mayor parte de los concejales no estaban presentes.

Al final el debate continuó con la secretaria de Gobierno, Sandra Cujia Mora, y representantes de la secretaría de Salud Municipal, que fueron citados a la sesión junto con representantes de la Policía, Ejército, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, corregidores, líderes comunitarios y comunidad en general.

“El abigeato es un tema que han querido disfrazar, pero es un tema que en si es el robo de ganado y vemos que hoy en día, no sé qué pasó, causa un sin sabor de parte de varios compañeros que no nos acompañaron cuando es un tema que la comunidad nos está poniendo al tanto, más que todo en los corregimientos”, indicó el concejal Roberto Carlos Castro.

Los corregidores de Valledupar también lamentaron el desinterés de algunos concejales y ganaderos en tan importante tema como lo es el abigeato que está afectando a los campesinos humildes.

“Lamentable porque los principales afectados son el gremio ganadero y nosotros como autoridad en los corregimientos a orden de la Secretaría de Gobierno estamos empeñados en hacer todo lo imposible porque este flagelo disminuya. Pero vinimos a un debate donde el gremio ganadero, quien es el principal afectado, y los actores principales no asisten, nos vamos con un mal sabor y estaremos prestos a una nueva citación para mostrarles lo que estamos haciendo” indicó Álvaro Vallejo, corregidor de Patillal.

“Hemos insistido en continuar y darle procedimiento a este debate teniendo en cuenta que son dos vías que pretende este debate; una el tema del abigeato y otro las consecuencias que lleva el abigeato en Valledupar, no solo afecta a los ganaderos el tema del abigeato, aquellos que crían en el campo y ven cómo les pelan las vacas, los burros; ese tema también está afectando a los habitantes de los corregimientos del norte y del sur. Por otra parte como se está viviendo la problemática de salud pública por la comercialización de carne ilegal y que es consumida por la población vallenata”, manifestó Luis Miguel Santrich, presidente del Concejo de Valledupar.

Mohamed Osman Díaz

Mohamed.osman@elpilon.com.co