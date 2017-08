Disciplina y constancia, la base del éxito de Elder Dayán Díaz

Foto cortesía.

“Con los pies bien puestos sobre la tierra y la fe en las alturas donde Dios nos quiere ver musicalmente compañero”, escribió Elder Dayán Díaz en una publicación de Rolando Ochoa después de cerrar con éxito un concierto en Aracataca durante las fiestas patronales, donde el público vibró de emoción durante la presentación de los artistas. Esas pocas letras son quizás el reflejo de cómo uno de los hijos de Diomedes Díaz ha logrado consolidarse en el mundo vallenato, como uno de los mejores exponentes del género.

Fue en las polvorientas calles del barrio Las Tablitas, en el municipio de Fundación, donde se formó Elder Dayán, quien mostró desde pequeño lo que quería y para donde iba.

Orgulloso siempre de ser hijo de Diomedes Díaz, considerado el mejor exponente de la música vallenata, para este joven incursionar en el arte musical se convirtió en un reto personal con una elevada carga de responsabilidad, ya que el reconocimiento se lo darían el día que lo ganara por sus propios méritos.

Teniendo eso claro, comenzó su carrera a la edad de 13 años; fue su decisión, fe y su talento lo que marcó el primer paso. Así grabó una canción con la agrupación Colombia Mix.

Este joven perseverante ha logrado con su particular y original interpretación abrirse un espacio en el mundo vallenato logrando estar en los más importantes escenarios del país.

Díaz ha grabado cuatro producciones musicales, la primera titulada “Ya llego” al lado del acordeonero Miguel Avendaño, luego de un tiempo Elder audiciona para ser parte de una agrupación llamada VNG, liderada por Luis Guillermo De la Hoz, donde su talento y espontaneidad logró atraparlos y dar inicio a una larga historia.

Elder Dayán y Luis Guillermo, su compañero de fórmula, constituyeron una unión muy sólida donde la confianza y el profesionalismo primaban. Juntos grabaron tres producciones musicales, una llamada ‘Presente’, luego ‘El Conquistador’ y en el 2016 ‘Tiempo de Victoria’, tres grandes trabajos discográficos que expandieron sus nombres a en gran parte del país. Así poco a poco Elder Dayán ha desarrollado su carrera musical basado en principios, como la humildad.

El 11 de mayo del 2017 por designios de Dios y de su talento Elder Dayán se une a Rolando Ochoa, quien era el acordeonero de su hermano Martin Elías (Q.E.P.D.) , y en la comienzan a construir juntos una nueva historia.

En conversación con NUESTRO FOLCLOR, Elder Dayán contó cómo ha sido esta experiencia teniendo en cuenta que se encuentran en la grabación de su primera producción discográfica.

“Con Rolando Ochoa me he sentido de maravilla, los dos nos hemos entendido muy bien, pues para nadie es un secreto que cuándo mi hermano estaba vivo hicimos una gran amistad. Muchas personas no sabían, pero el primer CD que yo grabé junto Luis Guillermo De la Hoz, que titulamos ‘Presente’, fue producido por Rolando Ochoa. Mi hermano nos presentó y desde entonces tenemos una amistad muy chévere, eso ha permitido que nuestro entendimiento en tarima y la relación personal sea excelente”, manifestó.

Elder Dayán Díaz Rodríguez tiene 27 años de edad y algo más de 14 años labrándose un espacio en la música vallenata, mostrándose en escenarios y tarimas a lo largo y ancho de la geografía colombiana.

Conocedores de la música y de su carrera aseguran que el sitio en que se encuentra hoy Elder Díaz no es producto de la improvisación ni constituye un acto de oportunismo, como algunas personas en las redes tratan de decir. Es la cristalización de muchos años de trabajo, es el resultado de los sacrificios en su formación, es la búsqueda del reconocimiento indiscutido ante la grande y exigente familia vallenata.

Desde su unión con Rolando han trascurrido tres meses y asegura que la aceptación del público es lo más importante en lo que han logrado en tan poco tiempo.

“Es muy importante la aceptación del público aunque no ha faltado algunos detractores que quieran de pronto dañar el aura, dañar el ambiente, pero la mayoría nos están apoyado. Entonces, eso es lo más bonito, que hemos encontrado el apoyo y la gente se ha entendido muy pero muy bien con nosotros”, resaltó.

Ante las críticas el joven cantante aclara que siempre ha asumido su carrera con gran responsabilidad, no llegó a la agrupación a imitar a su hermano sino a seguir labrando su carrera musical. “De mi dicen que tengo una gran responsabilidad y tienen razón, pero muchas personas desconocen que llevó una trayectoria de ocho años, seis al lado de Luis Guillermo y dos antes”, precisó.

Entre las cualidades que distinguen a Elder Díaz están su humildad y su sencillez, y fue con estas armas que empezó su vida musical, a las que sumó dos ingredientes fulminantes para el éxito: disciplina y constancia.

Es de pleno conocimiento que Rolando Ochoa es una artista integral, es una persona que tiene muchas ideas y Elder también se ha caracterizado por ello, siempre innova y crea. “Yo creo que nos encontramos dos personas talentosas, hijos de Dios que tenemos el barco remando por el mismo norte y pues para nosotros es de gran satisfacción complementar esas ideas. Muchos saben que mi estilo es muy diferente al de Martín, muy diferente al de mis hermanos, muy diferente al de mi papá. Entonces, queremos innovar y creo que tenemos muchas ideas para hacerlo”, destacó el cantante.

Han realizado muchas presentaciones en las cuales han llevado las canciones del último disco de Martín Elías por toda la geografía nacional, al igual que las canciones de Elder Dayán. Sin embargo ya llegó el momento de una nueva etapa con una producción discográfica propia para que identifique la nueva unión.

Desde finales del mes pasado Elder y Rolando se encuentran en la recolección de canciones para su disco del cual ya hay un sencillo que anticipará la producción musical. Se trata de ‘Una copa y una de tequila’, una canción de la autoría del acordeonero. El sencillo saldrá el próximo 8 de septiembre, mientras siguen avanzado en el proceso de recolección de canciones escuchando a compositores nuevos y de la vieja guardia.

Elder es un artista de la casa disquera Codiscos a la cual pertenece desde el año 2015 y a la cual atribuye gran parte del posicionamiento de su música en estos últimos años.

Por: Ariadne Osorio Ponce

ariadneosoriop@gmail.com