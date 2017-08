Un día de multas, ¿cómo se sienten los ciudadanos?

Quienes realicen sus necesidades fisiológicas en espacio público, hagan mal uso de la línea 123 y hagan mal manejo de las basuras tendrán que pagar $786.898.

Las opiniones en cuanto al nuevo Código Nacional de Policía están divididas desde que inició en enero como prueba piloto de lo que sería la entrada en vigencia de las sanciones monetarias.

Hoy, dos días después de iniciado el proceso sancionatorio, algunos ciudadanos apoyan el hecho de que haya normas más rigurosas para quienes afectan la convivencia en comunidad, pero hay quienes opinan que el Código facilitará acciones como el soborno, el abuso de la autoridad y distraerá a la Policía de otros temas de seguridad.

“Con el nuevo Código de Policía no nos sentimos cuidados por la Policía, sino perseguidos”, afirmó Manuel González, un transeúnte de la plaza Alfonso López.

Contrario a lo que perciben algunos ciudadanos, el subcomandante de la Policía en el Cesar, coronel Mauricio Bonilla, explicó recientemente a EL PILÓN que a través del Código se podrán detectar comportamientos delincuenciales, “teniendo en cuenta que el consumo de sustancias embriagantes o psicoactivas en sitios públicos, las riñas y posesión de elementos corto punzantes o armas blancas, son las tres prácticas más frecuentes y una de las principales causas de muertes violentas, en Valledupar, es precisamente la intolerancia. Entonces, aquí hay tres detonantes claves detectados a través del Código que contribuirán a la seguridad del ciudadano”, explicó el oficial.

Para otros ciudadanos, los aspectos positivos del Nuevo Código de Policía son mayores y si son correctamente aplicados, tanto por el ciudadano como por la Policía, contribuyen sin duda a la buena convivencia y fomenta la cultura de respeto y valores.

Sin embargo, quienes respaldan esta norma dejan en manifiesto la necesidad de continuidad en el proceso de divulgación para que la gente del común sepa cuáles son las prácticas comunes que ya no deben realizar.

“Siento que falta más socialización en cuanto al tema, que así como van a poner multas pues que a su vez instruyan al ciudadano, porque quizás por desconocimiento muchos incurrirán en las infracciones que sanciona el nuevo Código”, dijo Norge Luis Barrero Gómez, otro habitante de la capital cesarense.

La Personería Municipal, de acuerdo con las facultades otorgadas por esta Ley 1801, actúa como conciliadora y mediadora y se le debe dar aviso de aplicación de algunas medidas correctivas aplicadas por la Policía.

“Hoy hago un llamado a las autoridades competentes, Alcaldía y Policía Nacional, para que asuman con el mayor de los compromisos la aplicación del Código, velando y garantizando los derechos de los ciudadanos”, dijo el personero Alfonso Campo Martínez.

La agencia delegada del Ministerio Público recibirá posibles quejas y denuncias ante faltas o delitos cometidos por las autoridades de Policía, al tiempo que vigilará su conducta y pondrá en conocimiento a la autoridad competente.

Los ciudadanos que deseen interponer quejas o poner en conocimiento alguna situación particular relacionada con el tema, podrán hacerlo en las instalaciones de la entidad, ubicadas en ubicadas en la Calle 14# 6-44 (antiguo edificio Cajanal) y a través de las cuentas en Twitter @personeriavpar y @ponchitocampo.

Hay cuatro tipos de multas en el Nuevo Código Nacional de Policía:

Tipo 1- por $98.362

Tipo 2- $196.724

El tipo de multa 1 y 2, según lo disponga el uniformado que la imparta, podría cambiarse por una sanción pedagógica.

Tipo 3- por $393.449

Tipo 4- por $786.898.

Tenga en cuenta las sanciones económicas, pedagógicas, de aseo o llamados de atención que la autoridad puede hacer efectiva:

* Realizar necesidades fisiológicas en lugares públicos. Multa tipo 3.

* Realizar actos sexuales, obscenos y exhibicionistas que pudieran ofender la moralidad pública. Multa tipo 3.

* Hacer mal uso de la línea de emergencia 123. Multa tipo 3.

* Consumir bebidas embriagantes o alucinógenas en lugares públicos a menos de 200 metros de las instituciones educativas. Multa tipo 2.

* Pasear a los caninos de raza potencialmente peligrosa en espacio público o áreas comunes sin el uso de bozal y correa. Multa tipo 3.

* No recoger el excremento de las mascotas cuando ocurra en sitios públicos o áreas comunes. Multa tipo 1.

* Tener animales silvestres en calidad de mascotas. Multa tipo 3.

* Generar condiciones de insalubridad e inseguridad en los predios. Multa tipo 4.

* Sacar basuras en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio de aseo o en sitio diferente a la residencia o domicilio. Multa tipo 3.

* No usar recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la basura.

* Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso públicos no autorizados o en fuentes de agua. Multa tipo 4.

* Arrojar sustancias contaminantes a los cuerpos de agua y a captarla de ríos y quebradas sin autorización. Multa tipo 4.

* Comercializar celulares sin licencia del Gobierno o de un operador. Multa tipo 2.

* Comprar celulares hurtados, reportados o reprogramados. Multa tipo 2.

* Portar arma de aire, de fogueo, espray o cualquier otro elemento que se asimile a armas de fuego en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones. Multa tipo 2.

* Reconectarse ilegalmente en las redes o instalaciones de servicios públicos. Multa tipo 3.

Alan David Toiwer

En cierta forma está bien que se implemente ya la parte sancionatoria del código, porque entre las infracciones más comunes esta las del vecino ruidoso, el no recoger las heces fecales de los animales y de cierta forma cuando al ciudadano se le toca el bolsillo es cuando acatan las normas. Sin embargo, pienso que es necesario seguir con el proceso de socialización aun cuando ya esté en vigencia las multas.

Ener Díaz

Es bueno este código para que las personas cojan conciencia del daño que le hacen a la sociedad al arrojar basura, los que talan arboles sin permiso, los roba mangos, de ahí parten las buenas costumbres porque al saber que te toca pagar evitas hacerlo y se crea una mejor cultura.

Luis Acevedo Cantillo

Es muy bueno que se haya formado este nuevo código, ya alguien tenía que poner en cintura a esos ciudadanos que quieren hacer lo que sea en el espacio público, ojalá y con las multas se disminuyan estos actos.

Alba Conde Ramos

Hay personas que no tienen educación, entonces por ellas las autoridades se ven obligadas a crear normas mínimas de convivencia, aunque todos de manera inconsciente podemos caer en alguna infracción. Por ejemplo, yo incurro en la del excremento de mi mascona, pero ya sé que debo cambiar mi acción.

Luis Daza

No me gusta, ahora todo lo quieren conseguir a punta de multa. En ese código mezclan cosas importantes para corregir el comportamiento de las personas pero a la vez otras infracciones que los únicos beneficiados serán los policías, aprovecharán para sobornar más al ciudadano o facilita que el ciudadano intente hacerlo.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN