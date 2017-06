“Detrás de la muerte de mi hija, hay algo raro”

Según Andrea Herrera Barrios, progenitora de la menor Aminis Seleth Zambrano Herrera, la niña que el pasado jueves fue encontrada ahogada en una palizada del río Cesar, en el sector de La Mina Las Garzas, en el sur de Valledupar, detrás de la muerte de su hija estaría una red de prostitución infantil.

“A mi hija siempre la llamaba por celular una mujer con características del interior del país y ella la atendía el llamado y se perdía varios días de la casa, e inclusive hasta mi residencia localizada en el barrio Los Mayales fue a sonsacarla para llevársela para el barrio Populandia, pero me enteré que se la entregaba a alguien y llegaba a esa vivienda al día siguiente. Me dijeron que esa mujer de nombre Maritza al parecer tiene ese negocio, de recoger a las muchachitas para prostituirlas entregándoselas a los hombres, además es una joven que supuestamente consume y expende sustancias alucinógenas en su casa”, denunció la angustiada madre, ayer cuando reclamaba el cadáver de la niña en la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La adolescente cursaba el bachillerato por ciclos, los fines de semana en la Institución Educativa Francisco Molina Sánchez, en el suroriente de Valledupar, muy cerca dónde ella residía con sus padres Fray Zambrano y Andrea Herrera.

Según su progenitora, ella había salido de su casa el pasado 10 de junio a las 8:40 de la noche con el argumento de comprar una bolsa de hielo en la tienda, pero antes recibió una llamada sospechosa.

“Cuando salió y en vista de la demora, la llamé y había apagado el celular. El martes 13, me llamó como a las 12 de la noche y me dijo que estaba bien; cuando le pregunté que dónde estaba volvió a apagar el teléfono y desde ese día no supe más de ella, sino hasta en horas de la tarde del pasado jueves, cuando me llamaron que se había ahogado y habían rescatado el cuerpo”, contó Andrea Herrera Barrios.

“Cuando la rescataron, ella no botó agua por la boca, ni por la nariz, pero si le vi sangre en la boca, pienso que mi hija no se ahogó, porque ella salió bien vestida y casi no le gustaba bañarse en río, ni en el mar; detrás de la muerte de mi hija, hay algo turbio, algo que no está claro, y es por eso que le solicito a las autoridades para que me ayuden a investigar qué fue lo que realmente pasó. Los muchachos con quien ella andaba el día que supuestamente se ahogó, ellos subían a Facebook fotografías de ella con hombres, pero ellos no salían. No entiendo el porqué ella andaba por ese lugar”, precisó.

La denuncia del caso ya fue instaurada ante la Fiscalía para que se inicien las respectivas investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido.

Por Abdel Martínez Pérez