Detector de Mentiras a entrevista de Pacho en Valledupar

“El acuerdo tal como está firmado no lo termina (el conflicto), hay reducción de la violencia temporal, pero muchas de esas zonas las va a copar el ELN y en el Cesar se está sintiendo el crecimiento desde ya en sur del departamento y en el norte ya hay elementos del ELN en el Perijá”

APRESURADO

Explicación: Aunque es cierto que el Acuerdo Final con las Farc no implica la terminación del conflicto en Colombia, puesto que quedan grupos como el ELN y las bandas criminales, es falso que el ELN esté llegando a ocupar zonas en las que habían estado las Farc en el Cesar. Según el comandante de la Décima Brigada del Ejército, que tiene jurisdicción en esa zona, general Pablo Alfonso Bonilla, el ELN siempre ha hecho presencia en algunos puntos del norte y sur del departamento, pero no se está expandiendo. Es posible que, así las cosas, muchos puedan creer que lo termine haciendo si el Estado no toma el control del territorio, pero por ahora es pronto para asegurarlo.

“El nivel de rearme de esas organizaciones, según el estudio que ha hecho Naciones Unidas, está entre el 15 o 20 por ciento, algunos van a terminar en otras organizaciones o armarán unas nuevas” FRANCISCO SANTOS CALDERÓN