Desviación de las regalías en cementerios

as cifras sobre el impacto de las regalías se dieron a conocer en un conversatorio organizado por el diario EL PILÓN, con la orientación del experto en desarrollo social Fernando Herrera Araujo.

Recientemente el economista social Fernando Herrera Araujo presentó, en las instalaciones de la Fundación Carboandes, una serie de cifras y hechos sobre la destinación de las regalías en el Cesar, a la cual no asistieron los responsables de esta destinación ni representantes del sector político para tomar notas de la gravedad de las denuncias.

Sobre estos hechos tengo suficiente información complementaria, pero por cuestiones de moderación mi participación no fue posible; la idea era reforzar con cifras los planteamientos del conferencista. Una de las denuncias versó sobre la desviación de grandes sumas de dinero en el arreglo de cementerios, sujetos mudos de este despilfarro; pero esta es la ruta por la cual se mueven muchos alcaldes para emboscar la caravana de estos recursos, versión de las diligencias asaltadas en el viejo oeste de los EE. UU.

Según el conferencista, recientemente se destinaron casi $9 mil millones en arreglo de cementerios, en municipios que no tienen servicios de agua potable y con los peores indicadores sociales del Cesar. Con razón se lamentaba de que el impacto de las regalías, que han sido ingentes, no se reflejaba en la parte social de sus habitantes. Y no es que a estos lugares se les debe abandonar,sino que la vida debe estar por encima de la muerte y es primordial la priorización del gasto. Pero también hubo grandes inversiones en parques; y tampoco es que estos sean innecesarios sino ante la abundancia de necesidades básicas y la escasez de recursos, lo mejor es focalizar.

Las llamadas oficinas de planeación nada planifican, son entes burocráticos a donde llegan decisiones ya tomadas por gobernadores y alcaldes. Siempre he creído que la elección popular de alcaldes, dueños de chequeras, ha convertido a estos en reyezuelos despilfarradores del erario.

No entiendo por qué el arreglo de un cementerio pueda costar tanto dinero sin que los vivos protesten y sin la posibilidad de que los muertos puedan agradecer. Si bien la minería tiene sus cuestionamientos, su mayor desgracia es la mala destinación de sus regalías; entre 2007 y 2016 el Cesar ha recibido más de 1.7 billones de pesos corrientes,de los cuales el 76.4% corresponde a los cinco municipios llamados mineros, que no son precisamente los que ostentan las mejores condiciones sociales. Considero que los criterios de inversión por parte de los OCAD deben mejorarse. La distribución se hizo como indica la siguiente gráfica:

Fuente: DNP, DDTS

Mucho es lo que ha podido hacerse con esta lotería aleatoria de la naturaleza; sin embargo, el Cesar es un departamento paria frente al concierto de las regiones, y de esto quería yo hablar en este evento. Al comparar al Cesar y su capital con los 31 entes respectivos restantes, nos encontramos en la franja de los que tienen los peores indicadores, tanto como departamento como capital; siempre estamos peoresque la mayoría de ellos y por encima, en degradación, de la media nacional. Para este propósito hemos tomado nueve indicadores tales como tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año), tasa de mortalidad de la niñez (menores de 5 años), tasa de mortalidad materna, tasa de mortalidad por desnutrición de la niñez, tasa de mortalidad neonatal, tasa de fecundidad especifica (10-14 años), tasa de infección respiratoria aguda, tasa de enfermedad diarreica aguda, y bajo peso al nacer (con peso inferior a 2.500gr.). El ranking comparado con Colombia y otras regiones es deprimente tal como indicamos en la siguiente tabla:

Ranking de indicadores sociales medios de Colombia, el Cesar y Valledupar, de 32 entes

2005-2014 Indicador(1) Colombia Cesar V/dupar Ranking Los mejores Cesar V/dupar Dparto Capital TMI 13.57 16.24 16.73 13 12 Casanare B/manga TMN 16.46 19.44 19.31 13 11 S/tander B/manga TMM* 65.76 70.74 77.88 15 10 S/tander B/manga TDN* 9.42 23.81 20.53 8 9 C/marca Tunja TMnn 8.46 9.84 10.76 11 10 S/tander Arauca TFE 3.03 4.65 3.89 7 11 S Andrés Tunja IRA* 19.04 30.00 34.52 6 8 S/tander Arauca EDA* 7.13 16.17 16.09 8 7 C/marca Tunja BPN 8.83 7.89 9.40 13 8 Casanare Inírida Fuente: ASIS

(1): TMI: tasa de mortalidad infantil; TMN: tasa de mortalidad materna; TDN: tasa de desnutrición de la niñez; TMnn: tasa de mortalidad neonatal; TFE: tasa de fecundidad específica (10-14años); IRA: infección respiración aguda; EDA: enfermedad diarreica aguda; BPN: bajo peos al nacer.

Ranking: Posición desde 1 que es el peor.

*Por cien mil, BPN en porcentajes y el resto por cada mil nacidos vivos.

Una comparación obligada es con Cuba; allá, a manera de ejemplo, la TMI es 4.8, la TMN es 5.7 y la TMnn 2.3, indicadores que solo tienen los países del primer mundo.

Pero si a esta lista le restamos los antiguos territorios nacionales (Amazonas, Putumayo, Vaupés, etc.), nuestro ranking sería más crítico. De esa manera, el Cesar sería el peor en TDN y TFE y el segundo en IRA. Por su lado, Valledupar sería el segundo más malo en TDN y tercero en TFE, IRA y EDA.Si miramos a Valledupar dentro del contexto departamental, la sorpresa es mayúscula: esta ciudad, pese a tener toda la infraestructura política, económica, académica y de gobierno, se encuentra ubicada en la tabla media de los indicadores departamentales.Algo preocupante es la tendencia de la TMM, pues mientras a nivel nacional se registró una disminución promedia anual de 2.93%, en el Cesar y Valledupar estas tasas se incrementaron en promedios anuales de 8.16 y 12.08%, respectivamente. Además, el EDA, en Valledupar ha venido creciendo a una tasa media anual de 0.4%, igual que en BPN en igual proporción. ¿Qué está pasando con nuestros controles sanitarios? ¿Quiénes son los responsables? Además de los cementerios, ¿a qué otro lugar han ido a parar las regalías? ¿A cuántos se les ha imputado cargos por estas desviaciones?

Pero las meras cifras de los indicadores no son suficientes, a estas hay que exprimirlas. Para ilustrar que tan atrasados estamos frente a nuestros mejores pares, suponiendo que nuestra tasa de variación permanecerá constante, para igualar los indicadores actuales de estos, el número de años requeridos se muestra en la tabla siguiente:

Distancia temporal (años) entre el Cesar y Valledupar frente a sus mejores pares de comparación Indicador Ente a mejorar Mejor par de comparación Años para igualar al par Indicador Ente a mejorar Mejor par de comparación Años para igualar al par TMI Cesar Casanare 18.4 TDN Valledupar Colombia 18.0 Valledupar Bucaramanga 10.9 Valledupar Tunja 75.7 TMN Cesar Santander 20.8 IRA Cesar Santander 13.0 Valledupar Bucaramanga 5.9 Valledupar Arauca 27.0 TMM Cesar Santander Nunca* EDA Cesar Cundinamarca 21.0 Valledupar Bucaramanga Nunca* Valledupar Tunja Nunca* TMnn Cesar Santander 16.4 BPN Cesar Casanare Nunca* Valledupar Arauca 12.8 Valledupar Inírida Nunca* *Por tener crecimientos positivos

Hay que aclarar que cuando alcancemos estas metas de valores actuales, ya nuestros pares estarán mucho más lejos: la tortuga jamás alcanzará a la liebre aunque desde el punto de vista del cálculo infinitesimal es al contrario.

“No entiendo por qué el arreglo de un cementerio pueda costar tanto dinero sin que los vivos protesten y sin la posibilidad de que los muertos puedan agradecer. Si bien la minería tiene sus cuestionamientos, su mayor desgracia es la mala destinación de sus regalías”: Luis Napoleón de Armas.

Por Luis Napoleón de Armas P.