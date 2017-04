Despertando a Europa

Por: Sofía Gaviria Correa





En un mundo en el que resolver los problemas de forma pacífica y segura es visto como una utopía, porque las religiones, los nacionalismos, el imperialismo y los sistemas económicos son una excusa para violar los valores primordiales democráticos y los derechos humanos, la esperanza romántica, pero muchas veces ingenua, mezclada con un pragmatismo egoísta, permite que la idea del proceso de paz colombiano sea vista como una luz para la solución de una realidad violenta y terrorista que lleva 52 años desangrando a nuestro país. Esa es la síntesis de muchas consideraciones iniciales que hemos oído en el recorrido que emprendimos la semana pasada por Bélgica, Francia y España, para sensibilizar a dirigentes europeos sobre la situación real de las víctimas en el marco del proceso de paz y para pedir solidaridad internacional con las mismas.

En el Viejo Continente se ha “vendido”, a través de mentiras, generalizaciones y frases que más bien parecen de marketing, el proceso colombiano como “el camino civilizado” para la terminación del conflicto. Pero, cuando lo explicamos, sin ningún juicio de valor, sino, simplemente, limitándonos a mostrar en la redacción de los artículos de la Jurisdicción Especial para la Paz las grandes injusticias, la desproporción, la inseguridad jurídica y, por supuesto, la falacia de que las víctimas somos “el centro de este proceso”, se derrumba el castillo de arena y los defensores de los derechos humanos en Europa no pueden disimular su sensación de desilusión y de vergüenza.

Como en el Mito de la Caverna, los europeos salen poco a poco, encandilados por la luz de la verdad sobre lo que en Colombia está pasando.

En su momento, con extrañeza, se cuestionaban por el resultado de un plebiscito adverso a lo que ellos esperaban.

Pero conocer las razones de la mayoría de los votantes los conduce a una idea más real de lo que representa lo que se negoció con las Farc. Esa nueva claridad se va solidificando cuando comparan las exigencias de justicia irrenunciables en sus propios países con la desproporcionalidad que prima en este proceso.

En nuestras reuniones, de muy diversa índole, la solidaridad y el compromiso de hacer un ejercicio más riguroso en la revisión de este proceso para Colombia y de sus implicaciones en la justicia internacional, ha sido nuestro mayor logro. Desde los niveles más altos de los policy-makers de la Unión Europea, hasta las organizaciones civiles de víctimas y Derechos Humanos, han entendido la precariedad y el peligro que representa un proceso de paz en el cual primará, además, el ocultamiento de la verdad.

No podemos resignarnos a un nuevo episodio en el cual “los buenos”, queriendo ver un escenario más propicio a sus ojos, miren en otra dirección para calmar sus culpas y para protegerse del dolor que representa asomarse al horror de la crueldad humana, como ha sido el sufrido por el pueblo colombiano. Estamos seguros de que, si seguimos abriendo puertas, en un continente como el europeo, en el que, tras una historia dolorosa de guerra, se mantienen muy presentes la defensa de los derechos humanos, la proporcionalidad entre las penas y los daños cometidos por los criminales, la reivindicación de los derechos de las víctimas y el rechazo a cualquier tipo de apología de la violencia, terminará haciéndose imposible no condenar un proceso que, definitivamente, no representa los valores de la civilización occidental.

*Senadora de la República

Presidenta honoraria Federación Colombiana de Víctimas de las Farc